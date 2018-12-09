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93 Harbi'nde Rusların Kars'a diktiği anıtın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 11:46 | Son Güncelleme

KOLEKSİYONER ve tarih meraklısı Özgür Sanal, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı döneminde Rus askerlerinin Kars'ı işgal ettikten sonra diktikleri anıtın görüntülerine ulaştı.

93 Harbi'nde Rusların Kars'a diktiği anıtın görüntüleri ortaya çıktı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - KOLEKSİYONER ve tarih meraklısı Özgür Sanal, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı döneminde Rus askerlerinin Kars'ı işgal ettikten sonra diktikleri anıtın görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Rus askerleri tarafından, anıt ve anıtın yanında bulunan kilisenin açılışı gerçekleştiriliyor.
Otomotiv sektöründe çalışmasına rağmen küçük yaşlardan beri tarihe meraklı olan Özgür Sanal, tarihte ortaya hiç çıkmamış videoları araştırıp bularak gün yüzüne çıkarıyor. Yaklaşık 1300 görüntülük koleksiyona sahip olan Sanal'ın, koleksiyondaki en dikkat çekici ve çarpıcı görüntüsü Rus askerlerin 93 Harbi'nden sonra Kars'a diktikleri heykele ait. Arşivindeki görüntülerin o dönemlere ait nadir görüntülerden biri olduğunu belirten Sanal, "1877-1878 Osmanlı-Rus harbi sonrasında Kars'ta Ruslar bir anıt yapmış. Görüntülerde anıtın açılış töreni yer alıyor. Ruslar merasim yapıyor. Kars'a girişi canlandırıyorlar. Film kaliteli bir şekilde çekilmiş. İlk bulduğum zamanlarda ne olduğunu anlayamamıştım ama fotoğraflarına ulaşınca ne olduğunu anladık. Ruslar bizim topraklarımıza iki tane anıt yapmışlar. Biri İstanbul Yeşilköy'deydi. O 1914 yılında yıkılmış. Onun yıkılışını Türk kameraman filme çekmişti. Bu film kayıp. Fakat Kars'taki anıtın filmi yoktu. Böyle bir filmin çekildiğini kimse bilmiyordu çünkü 43 sene Rus hakimiyeti vardı. Fotoğrafları vardı ama filmi yoktu. Film olduğu için ve ortaya çıktığı için çok kıymetli" dedi.
'HİÇBİR TARİHÇİ BENİ ARAYIP HEYKELİ SORMADI'
Anıtta Türklüğe hakaret olduğunu söyleyen Sanal, "Bir askerin elinde Rusya bayrağı var. Ayakları altında Türk Bayrağı var. Kartal geliyor ve pençeleriyle Türk Bayrağını parçalıyor. Figür bu. Mermer kaidenin üzerine koymuşlar. Mermer kaidenin her yüzünde Rus generallerin madalyonları var. Osmanlı ordusundan alınan ganimet silahları zincirle birbirine bağlamışlar. Her topun üzerine birer Rus kartalı koymuşlar. Bu şekilde bir meydan düzenlemesi yapmışlar. 1918 yılında Türk ordusu Kars'a girerek tekrar geri alıyorlar. Geri alınınca tıpkı İstanbul'daki anıt gibi bu anıtı da yıkıyorlar. Bu görüntüler ilk defa yayınlandığı halde hiçbir tarihçi arayıp sormadı. Nasıl bulduğumu, nerden bulduğumu soran olmadı" dedi.

FOTOĞRAFLI

93 Harbi'nde Rusların Kars'a diktiği anıtın görüntüleri ortaya çıktı93 Harbi'nde Rusların Kars'a diktiği anıtın görüntüleri ortaya çıktı93 Harbi'nde Rusların Kars'a diktiği anıtın görüntüleri ortaya çıktı93 Harbi'nde Rusların Kars'a diktiği anıtın görüntüleri ortaya çıktı

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