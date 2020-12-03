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93 kilo veren Pelin Öztekin yeni imajıyla beğeni topladı

03.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Mide küçültme ameliyatı sonrası 93 kilo veren Pelin Öztekin yeni imajıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu yeni saçlarını paylaşınca beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

Mide küçültme ameliyatı sonrası 93 kilo veren Pelin Öztekin yeni imajıyla beğeni topladı.

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Saçlarını Afrika örgüsü yapan güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.

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Öztekin verdiği bir söyleşide ise "100 kilo olan insanın aşkına mı inanmıyoruz ya da çektiği acı mı inandırıcı gelmiyor?" diyerek başrollerde zayıf kadın ve erkek oyuncu aranmasına da tepki gösterdi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eski hali daha güzel .. şaka la şaka inanmayın hemen.

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