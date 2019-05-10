93 yaşında teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu öldü

Kastamonu'da teravih namazına giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, teravih namazına giden İzzet Karaman'a (93) Hisarardı Mahallesi'nde henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Karaman, çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet, olay yerinden kaçtığı değerlendirilen sürücü ve otomobilini arıyor.

