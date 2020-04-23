93 yaşında virüsü yendi: Bomba gibiyim!

Yıllarca marangoz ustası olarak çalışan 8 çocuk ve 23 torun sahibi Recep Külünk, geçen hafta öksürük ve halsizlik şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Koronavirüs şüphesiyle test yapılan Külünk, evine gönderildi. Yaklaşık 3 saat sonra çıkan test sonucu üzerine de ambulansla evinden alınarak hastaneye geri getirildi. Tedavi altına alınan Recep Külünk, 7 günün sonunda sağlığına kavuştu. Yapılan son testi negatif çıkan yaşlı adam taburcu edildi. Kısa sürede hastalığı yenmesiyle diğer hastalara umut olan Recep Külünk, hemşireler ile birlikte horon oynadı.

'BOMBA GİBİYİM'

Recep Külünk, kendisiyle yakından ilgilenen doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür edrek, "Hastanede tedavi ettiler, baktılar bana. Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Geçen geçti artık, unuttum ben. Bomba gibiyim. İyiyim yani. Herkesten Allah razı olsun. Allah'a şükür çok iyiyim, taş gibiyim" dedi.

'93 YAŞINDA BİR MUCİZE YAŞADIK'

Dedelerine refakat eden Batuhan Külünk (25) ve Furkan Külünk (21) de yaşadıkları süreci anlattı. Dedesinde hastalığın öksürük ve halsizlikle ile başladığını belirten Furkan Külünk, şöyle dedi: