HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 93 yaşında virüsü yendi: Bomba gibiyim!

93 yaşında virüsü yendi: Bomba gibiyim!

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.04.2020 10:40 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta koronavirüsü yenen 93 yaşındaki Recep Külünk, gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. 7 gün boyunca uygulanan tedavi sayesinde sağlığına kavuşan Külünk, 'Bomba gibiyim' dedi ve horon oynayarak hastaneden ayrıldı.

Yıllarca marangoz ustası olarak çalışan 8 çocuk ve 23 torun sahibi Recep Külünk, geçen hafta öksürük ve halsizlik şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Koronavirüs şüphesiyle test yapılan Külünk, evine gönderildi. Yaklaşık 3 saat sonra çıkan test sonucu üzerine de ambulansla evinden alınarak hastaneye geri getirildi. Tedavi altına alınan Recep Külünk, 7 günün sonunda sağlığına kavuştu. Yapılan son testi negatif çıkan yaşlı adam taburcu edildi. Kısa sürede hastalığı yenmesiyle diğer hastalara umut olan Recep Külünk, hemşireler ile birlikte horon oynadı.

'BOMBA GİBİYİM'

Recep Külünk, kendisiyle yakından ilgilenen doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür edrek, "Hastanede tedavi ettiler, baktılar bana. Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Geçen geçti artık, unuttum ben. Bomba gibiyim. İyiyim yani. Herkesten Allah razı olsun. Allah'a şükür çok iyiyim, taş gibiyim" dedi.

'93 YAŞINDA BİR MUCİZE YAŞADIK'

Dedelerine refakat eden Batuhan Külünk (25) ve Furkan Külünk (21) de yaşadıkları süreci anlattı. Dedesinde hastalığın öksürük ve halsizlikle ile başladığını belirten Furkan Külünk, şöyle dedi:

"Hastaneye test için götürdük. Sonra eve geldik. Yaklaşık 3 saat geçtikten sonra bizi aradılar. Ambulansla gelip aldılar bizi. Sürekli testler yapıldı hastanede. Tedavi süreci güzel geçti. Gayet kolay atlattı. 93 yaşında olmasına rağmen, süreç zor olsa da kolay atlattı diyebiliriz. 7 gün sonra sonuçları temiz çıktı. Oksijen verildi ara sıra. Tansiyon ve ateşi hep düzgündü. Tedavisi bu şekilde sürdü. 93 yaşında bu bir mucize yaşadık. Maşallahı var. Atlattı çok şükür." (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Mastürbasyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?Mastürbasyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Horon

En Çok Okunan Haberler

ABD'de korkutan koronavirüs gelişmesi! Uzmanlardan uyarı geldi

ABD'de korkutan koronavirüs gelişmesi! Uzmanlardan uyarı geldi

Vali'den vatandaşa tepki çeken sözler: Kimliksiz yumurta kafa

Vali'den vatandaşa tepki çeken sözler: Kimliksiz yumurta kafa

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs organlarımızı nasıl etkiliyor?

Koronavirüsü vücudumuza ne yapıyor? İşte organ organ etkileri

Mastürbasyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?

Mastürbasyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor mu?

Lüks villaya baskın! Onları korona bile durduramadı

Lüks villada rezalet! Onları korona bile durduramadı

77 yaşındaki koronavirüs hastası 1 ay sonra yoğun bakımdan alkışlarla çıktı

77 yaşındaki hasta 1 ay sonra yoğun bakımdan alkışlarla çıktı

Uçuk sandığı dudak yarası kanser çıktı

Uçuk sandığı dudak yarası kanser çıktı

Acıbadem Sağlık Grubu’na bir ödül de ABD’den geldi…

Acıbadem Sağlık Grubu’na bir ödül de ABD’den geldi…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.