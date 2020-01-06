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  4. 93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler

93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 22:36 | Son Güncelleme

Şişli’de 93 yaşındaki adam evine giren kişiler tarafından öldüresiye dövülerek, 4 bin lirası gasp edildi.Edinilen bilgiye göre, Şişli’de Mevlüt Günbe (93), evine giren kişi ya da kişiler tarafından öldüresiye dövülerek 4 bin lirası gasp edildi.

Şişli’de 93 yaşındaki adam evine giren kişiler tarafından öldüresiye dövülerek, 4 bin lirası gasp edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şişli’de Mevlüt Günbe (93), evine giren kişi ya da kişiler tarafından öldüresiye dövülerek 4 bin lirası gasp edildi. Bakıcısı tarafından evde kanlar içinde bulunarak Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın başına çok sayıda dikiş atıldı.
Babasının dövülerek gasp edildiğini belirten Rabia Kargın, "Sabah kahvaltı yapıyorduk. Bir telefon geldi. Bakıcı, ’Rabia abla abine ve kız kardeşine ulaşamadım. Hacı baba kanlar içerisinde evin ortasında yatıyor, acele gelmen lazım’ dedi. Ne olmuş diye söyledim ben, ’Düşmüş dediler, bilmiyorum’ dedi. Ambulansla hastaneye götürmüşler. Bende taksi çağırdım bindim hastaneye gittim. Yolda aradım, eve mi gelelim hastaneye mi dedim. Hangi hastanedesiniz diye sordum. Okmeydanı Hastanesi diye sordular. Bende direkt oraya gittim. Gittiğimde başını dikmişler, derisi sallanıyor dediler. Darp edilmiş, gözü şişmiş, gözü mosmordu, her tarafı mosmordu. Sol eli kırıktı. Omuzlarında tırnak izleri vardı. Oradan eve döndük. 4,5 milyar parası alınmış. 900 lira cebinde kanlar içerisinde duruyordu. Yetkililere sesleniyorum. 95 yaşında babamı bu hale getirenler kimse bulunsun. Bizim aklımızda şüphe kalmasın, sizden rica ediyorum" diye konuştu.
Polis, yaşlı adamı dövüp gasp eden zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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