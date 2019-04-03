Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinin ilk belediye başkanı olan Abdullah Arda'nın torunu Halil Arda, 93 yıl sonra dedesinin koltuğuna oturdu. Arda'nın 99 yaşındaki babası Hilmi Arda, önce babası Abdullah Arda'nın, şimdiyse oğlu Halil Arda'nın belediye başkanlığını gördü.

İzmir'in Gaziemir ilçesi, 1926 yılında belde belediyesi olarak kuruldu. Belde belediyesinde ilk başkanlık yapan Abdullah Arda oldu. 1980 yılına kadar belde belediyesi olarak hizmet veren Gaziemir, 1980-1992 yılları arasında Konak Belediyesi sınırlarına dahil edildi. Gaziemir Belediyesi, 1992 yılından itibaren ilçe belediyesi olarak hizmet vermeye başladı. Gaziemir'in, belde belediyesi olduğu 1926 yılında, ilk belediye başkanı olarak görev yapmaya başlayan Abdullah Arda'nın torunu Mali Müşavir Halil Arda (58), girdiği seçimleri kazanarak, 93 yıl sonra dedesinin üstlendiği görevi devraldı. Çok heyecanlı olduğunu, bu görevin çok onurlu bir görev olduğunu belirten Arda, dedesi Abdullah Arda'nın mirasını devraldığını, bundan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

ÖNCE BABASI ŞİMDİ DE OĞLU BAŞKAN

Dedesi Abdullah Arda'nın ilçede silinmeyen izler bıraktığını kaydeden Arda, "Dedem Abdullah Arda burada çok fazla iz bırakmış ki, inanılmaz sevilen biri" diye konuştu. Halil Arda, babası Hilmi Arda'nın 99 yaşında olduğunu ve babası Abdullah Arda'nın belediye başkanlığı dönemine tanık olduğunu söyleyerek, "Babam, babasının belediye başkanlığı yaptığını gördü. Şimdi ben başkan seçildim. Babası belediye başkanıydı. Şimdi oğlunun belediye başkanlığını gördü. Babam da çok gururlu" dedi. Gaziemir'de CHP'nin oylarını yüzde 10 artırarak seçildiğini söyleyen Halil Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partim adına rekor oyla seçildim. Benim için heyecanlı. Seçildikten sonra ilk kez yolda yürüdüm. Herkes selam veriyor. Kadın grubu ile karşılaştım ve beni alkışladılar. İnsanların o inancını gördüğümde, 'İyi ki aday oldum, iyi ki seçildim' diyorum. Düzgün, namuslu, çalışkan insanlarız. Siyasetten geçinen insanlar olmadık. Seçim sürecinde yapılan anketlerde, seçmenin dürüst, namuslu ve adaletli belediye başkanı aradığını fark ettik. Anketlerde projeler bu kıstaslardan sonra geldi. Ben, seçmenin aradığı kriterlere sahip biriyim. Bu nedenle çok çalışmak zorundayız. İnsanlar bizim gibi siyasetçilere hasret kaldı. Onları hayal kırıklığına uğratmamak gerekiyor."

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