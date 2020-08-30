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  4. 94. Gazi Koşusu kazananı jokey Ahmet Çelik kimdir? Ahmet Çelik nereli ve kaç yaşında? İşte son kazanan jokey Ahmet Çelik’in hayatı!

94. Gazi Koşusu kazananı jokey Ahmet Çelik kimdir? Ahmet Çelik nereli ve kaç yaşında? İşte son kazanan jokey Ahmet Çelik’in hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 18:07 | Son Güncelleme

94’üncüsü düzenlenen Gazi Koşusu 30 Ağustos 2020 Pazar günü gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana yapılan yarışların son şampiyonu Ahmet Çelik oldu.

94. Gazi Koşusu kazananı jokey Ahmet Çelik kimdir? Ahmet Çelik nereli ve kaç yaşında? İşte son kazanan jokey Ahmet Çelik’in hayatı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilen 94. Gazi Koşusu yarış sevenlerini televizyona kilitlemeyi bir kez daha başardı. Ayşegül Kurtel’in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik jokeyliğini yaptığı “Call To Victory” adlı safkan at yarışı kazandı. 6. kez üst üste Gazi Koşusu’nu kazanarak destan yazan Ahmet Çelik izleyiciler tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Başarılı jokey hakkında “Ahmet Çelik kim, Ahmet Çelik’in yaşı kaç” ve “Ahmet Çelik aslen nereli” sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.

AHMET ÇELİK KİMDİR?

Ahmet Çelik 1987 tarihinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde doğdu. Ahmet Çelik aslen Şanlıurfalıdır. Ahmet Çelik yaş olarak ise 33 yaşındadır. Şanlıurfa’da küçüklüğünden beri atlara sevgisi olduğunu belirten Çelik, babasının ilk olarak ‘Çetebey’ isminde bir at aldığını anlattı. İlk defa Çetebey’e binen Çelik o dakika jokey olmaya karar verdiğini söyledi. Bu isteği babası tarafından da desteklenen Çelik Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nde jokeylik öğretimini tamamladı. 12 yaşından beri jokeylik eğitimi alan Çelik 2003 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin bir yıl sonrasında Ahmet Çelik profesyonel olarak yarışlara katılmaya başladı.
Ahmet Çelik özel yaşamına dair bilgileri paylaşmaktan çekinirken “Ahmet Çelik’in doğum tarihi ne, Ahmet Çelik evli mi” sorularının cevapları kesin olarak bilinmiyor.

  1. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı. 93. Gazi Koşusu'nu da "The Last Romance" isimli safkanla alarak, üst üste 5 kez birincilik sevinci yaşadı. Ahmet Çelik elde ettiği başarılarla Gazi Koşusu’nu üst üste en çok kazanan jokey olmayı başardı.
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