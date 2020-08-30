94. Gazi Koşusu kazananı jokey Ahmet Çelik kimdir? Ahmet Çelik nereli ve kaç yaşında? İşte son kazanan jokey Ahmet Çelik’in hayatı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilen 94. Gazi Koşusu yarış sevenlerini televizyona kilitlemeyi bir kez daha başardı. Ayşegül Kurtel’in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik jokeyliğini yaptığı “Call To Victory” adlı safkan at yarışı kazandı. 6. kez üst üste Gazi Koşusu’nu kazanarak destan yazan Ahmet Çelik izleyiciler tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Başarılı jokey hakkında “Ahmet Çelik kim, Ahmet Çelik’in yaşı kaç” ve “Ahmet Çelik aslen nereli” sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.

AHMET ÇELİK KİMDİR?

Ahmet Çelik 1987 tarihinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde doğdu. Ahmet Çelik aslen Şanlıurfalıdır. Ahmet Çelik yaş olarak ise 33 yaşındadır. Şanlıurfa’da küçüklüğünden beri atlara sevgisi olduğunu belirten Çelik, babasının ilk olarak ‘Çetebey’ isminde bir at aldığını anlattı. İlk defa Çetebey’e binen Çelik o dakika jokey olmaya karar verdiğini söyledi. Bu isteği babası tarafından da desteklenen Çelik Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nde jokeylik öğretimini tamamladı. 12 yaşından beri jokeylik eğitimi alan Çelik 2003 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin bir yıl sonrasında Ahmet Çelik profesyonel olarak yarışlara katılmaya başladı.

Ahmet Çelik özel yaşamına dair bilgileri paylaşmaktan çekinirken “Ahmet Çelik’in doğum tarihi ne, Ahmet Çelik evli mi” sorularının cevapları kesin olarak bilinmiyor.