HABER

94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 23:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "İstanbul'u ne dediğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen, ayak üstünde elli tane yalanı sahaya pazarlayıp süren birilerine teslim edemeyiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul'u ne dediğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen, ayak üstünde elli tane yalanı sahaya pazarlayıp süren birilerine teslim edemeyiz." dedi.

Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programındaki konuşmasında "Halkın helal oylarıyla seçilmiş Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Allah şehadetini kabul etsin. Cenab-ı Allah Serdar-ı Şüheda Hazreti Hamza Efendimizle, Hazreti Ali Efendimizle, Hazreti Hüseyin Efendimizle kendisini haşr-u cem eylesin." ifadelerini kullandı.

Çok önemli ve anlamlı bir toplantıda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, salonda bulunanların önemli bir geçmişin temsilcisi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, salondakilerin hayatının irade ve ahlak üzerine kurulu büyük bir mücadelenin içinde geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Salonda bulunanlar nice zor zamanlara şahit oldukları gibi nice büyük zaferleri de birlikte yaşamıştır. Zor zamanlarla karşılaştıklarında asla ve asla yüzlerini yere eğmemiştir. Mücadele etmiş, zor zamanlarda mukavemetlerini artırmış, mücadelelerini artırmıştır. Bu salonda bulunan siz değerli mücadele ehli kardeşlerimizi takdirle şükranla bir kez daha selamlıyorum. Nice zor zamanları beraber yaşadık. Refah Partisi'nin kapatıldığı günlerde bu hadisenin tarihin akışı içerisinde bir toz kadar önemli olmadığını söyleyen Erbakan Hocamızı takdirle yad ediyoruz. Siz o zaman 'Bu iş burada bitmiştir.' diyerek evlerinize çekilmediniz, kendi alanlarınıza çekilmediniz. Hep beraber mücadele ettik. Yine aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ı Pınarhisar Cezaevi'ne gönderdiğimiz günü hatırlıyorum. O gün oradaki veda konuşmasını hatırlıyorum. O zaman da sizler geri çekilmediniz, korkmadınız, yılmadınız, vazgeçmediniz. 'Bu şarkı burada bitmez.' diyerek yola devam ettiniz. Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçtiniz."

23 Haziran'daki seçime dikkati çeken Kurtulmuş, salondaki 94 ruhunu kalan günlerde İstanbul'un her yerine yansıtacaklarını vurguladı.

Kurtulmuş, başka İstanbul olmadığını belirterek, "İstanbul'u ne dediğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen, ayak üstünde elli tane yalanı sahaya pazarlayıp süren birilerine de teslim edemeyiz. Dolayısıyla 6 gün canla başla çalışacağız. Kardeşlerimizin hepsi sahada 94 ruhuyla çalışıyor." dedi.

Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
Kırkağaç'ta sağanak yağış Kırkağaç'ta sağanak yağış 
94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş cihannuma

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Sert sözler: Sen demokrasi düşmanısın!

Sert sözler: Sen demokrasi düşmanısın!

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Ağrı'da sel: 4 ölü

Ağrı'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

İstanbul Okmeydanı'nda lüks araca silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

CHP’den imamlara mektup

CHP’den imamlara mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.