94 yaşında, kışlık odununu sırtında taşıyor

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Hanife Topaloğlu (94), kışlık yakacağı odunu ormanlık alandan toplayıp, sırtında taşıyarak evine getiriyor. Gün içinde iki kez sırtına yüklediği odunlarla 3 kilometrelik mesafeyi yürüyen Hanife Topaloğlu, ilerleyen yaşına rağmen dinç ve dinamik görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bayramiç ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Alakeçi köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Hanife Topaloğlu, çocuklarının yardım talebini kabul etmeyerek her işi kendisi yapıyor. Topaloğlu, kışlık odununu da yaz aylarında ormandan topluyor. Her gün köye 3 kilometre mesafedeki ormanlık alana giderek, kırık ağaç dallarından topladığı odunları sırtına yükleyen Topaloğlu, yürüyerek evine getiriyor. Topaloğlu, topladığı odunları ocakta yemek pişirmede de kullanıyor. Yaz boyunca haftanın 3 günü ormanlık alana odunı toplamaya gittiğini belirten Hanife Topaloğlu, "Kışlık odunlarımı kendim hazırlıyorum. Ormanlık alandaki kırık ağaç dallarını topluyorum. Geçen yıl getirdiğim odunları yeni kullanıyorum. Tasarruflu olmak lazım" dedi.

