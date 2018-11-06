94 yaşında mahkeme karşısında!

Adı Johann R. olarak açıklanan muhafız, Nazi Ordusu'nda görev yaptığı dönemde 21 yaşından küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılanıyor.

Kampta Haziran 1942'den Eylül 1944'e kadar görev yaptığı belirtilen Johann R., burada işlenen suçlardan haberi olmadığını söylüyor.

15 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Toplama kampında 100'den fazla Polonyalının zehirli gazla öldürülmesinde Nazi subaylarıyla işbirliği yaptığı öne sürülen Johann R, suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Ancak ilerlemiş yaşı nedeniyle eski muhafızın hapis yatması beklenmiyor. Savcılık aynı gerekçeyle, Johann R.'nin duruşmalarda en fazla 2 saat kalmasına karar verdi.

Stutthof kampında Polonyalılar'ın yanı sıra Ağustos ve Aralık 1944'te gaz odalarında yüzlerce Yahudi'nin de öldürüldüğü belirtiliyor.

9 Mayıs 1945'te Sovyetler Birliği tarafından kurtarılan kentte 65 binden fazla kişi öldürülmüştü.

Savaştan sonra Amerikan askerleri tarafından gözaltına alınan Johann R., bir süre sonra serbest bırakılmış ve Kuzey Ren Westefalya belediyesinde peyzaj mimarı olarak çalışmaya başlamıştı.

Geçen yıl polis tarafından sorgulanan Johann R.'nin yargılanmasına karar verilmişti.

