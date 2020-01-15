HABER
  4. 94 yaşındaki büyükannesinin paralarıyla... Annesi bile dehşete düştü!

94 yaşındaki büyükannesinin paralarıyla... Annesi bile dehşete düştü!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

İngiltere'de büyükannesinin yanında yaşayan 38 yaşındaki 1 çocuk annesi kadınla ilgili ortaya çıkan gerçek dünyayı şaşkına çevirdi. Geçmişte modelliğin yanı sıra ünlü isimler için moda tasarımcılığı da yapmış olan kadının yaptıkları öz annesini bile dehşete düşürdü. Öğrendikleri karşısında kayıtsız kalamayan kadın, kendi kızını polise ihbar etmekten başka bir yol bulamadı.

Emily Evans-Schreiber, Cara ve Poppy Delevingne kardeşler gibi ünlü isimler için tasarımcılık yapmış, bir dönem de kamera önüne geçerek modellik kariyerinde yükselmiş bir isimdi.

İngiltere'nin Northamptonshire kentinde yaşayan Emily Evans-Schreiber, 2018 yılının Nisan ayında yaşlı büyükannesinin bakımıyla ilgilenmeye başladı. Emily Evans-Schreiber'ın annesi de, kızının demans hastası olan 94 yaşındaki Rosina Evans'ın tedavisi ve bakımıyla ilgilendiğini düşünüyordu.
Ancak Emily'nin yaşantısı, büyükannesine bakmaya başlamasının ardından hızlı bir şekilde değişti. 94 yaşındaki kadına bakması istendiğinde hesabında sadece 40 sterlin olan Emily Evans-Schreiber'ın büyükannesinin yanına taşıdıktan sonra önce giyim tarzı değişti.
Eski kıyafetlerinden hızlıca kurtulan eski model, bir anda ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan ve binlerce sterlin değerindeki kıyafetler giymeye başladı. Bir çocuk annesi kadın, lüks otellerde tatiller yapmaya ve sık sık yurt dışına gitmeye başladı. Kızıyla birlikte Los Angeles'ın en gözde otellerinde uzun tatiller yaptı.
Emily Evans-Schreiber'ın annesi, kızının bu lüks yaşam tarzından şüphe etmeye başlayınca araştırma yaptı. Rosina'nın banka hesaplarını incelediğinde şoka uğrayan anne, kızının bakımını üstlendiği büyükannesinin hesabından para çaldığını fark etti. Yaptığı ilk şeyse annesinden çalan kızını polise ihbar etmek oldu.
Bir çocuk annesi Emily Evans-Schreiber, tutuklanmasının ardından suçunu itiraf etti. Kadının, büyükannesinin hesabından çaldığı paradan 25 bin sterlini, 8 yaşındaki çocuğunun babasına verdiği ortaya çıktı.
Emily Evans-Schreiber'ın büyükannesi ise, torununun kendisinden para çaldığını öğrenmeden hayata gözlerini yumdu.
Öldüğünde yaşlı kadının hesabında yalnızca 7 bin sterlin kaldığı ortaya çıktı. Emily'nin 2018 yılının nisan ile aralık ayları arasında, büyükannesinin hesabından 230 bin sterlin çaldığı ve bu parayı harcadığı belirtildi.
Mahkemeye çıkarılan ve suçunu kabul eden Emily Evans-Schreiber, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak kadının cezası ertelendi.
Emily ayrıca 150 saatlik toplum hizmeti cezasına çarptırıldı. 38 yaşındaki kadın ayrıca alkol tedavisi görmek üzere rehabilitasyon merkezine yatırılacak.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Büyükanne para

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstabul'un 'arka bahçesi' tatilcileri bekliyor

İstabul'un 'arka bahçesi' tatilcileri bekliyor

Türkiye'nin beyaz cennetleri! Yarı yıl tatilinde bu listeye bakmadan yola çıkmayın

En güzel yarı yıl tatili rotaları

Nazım Hikmet kimdir? Nazım Hikmet eserleri ve şiirleri

Nazım Hikmet kimdir?

Manisa'da ilkokul öğrencilerinden dikkat çeken proje!

Mağaza vitrininde dikkat çeken görüntü! Bakan bir daha baktı

Kaybetmekten bıktı, asma kilitle pantolonuna zincirledi

Kaybetmekten bıktı, asma kilitle pantolonuna zincirledi

Selfie uğruna hayatını kaybetti! Annesi isyan etti

O partinin ardından kayıplara karıştı! Ünlü olmak için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.