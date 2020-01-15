94 yaşındaki büyükannesinin paralarıyla... Annesi bile dehşete düştü!

Emily Evans-Schreiber, Cara ve Poppy Delevingne kardeşler gibi ünlü isimler için tasarımcılık yapmış, bir dönem de kamera önüne geçerek modellik kariyerinde yükselmiş bir isimdi.

İngiltere'nin Northamptonshire kentinde yaşayan Emily Evans-Schreiber, 2018 yılının Nisan ayında yaşlı büyükannesinin bakımıyla ilgilenmeye başladı. Emily Evans-Schreiber'ın annesi de, kızının demans hastası olan 94 yaşındaki Rosina Evans'ın tedavisi ve bakımıyla ilgilendiğini düşünüyordu.

Ancak Emily'nin yaşantısı, büyükannesine bakmaya başlamasının ardından hızlı bir şekilde değişti. 94 yaşındaki kadına bakması istendiğinde hesabında sadece 40 sterlin olan Emily Evans-Schreiber'ın büyükannesinin yanına taşıdıktan sonra önce giyim tarzı değişti.

Eski kıyafetlerinden hızlıca kurtulan eski model, bir anda ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan ve binlerce sterlin değerindeki kıyafetler giymeye başladı. Bir çocuk annesi kadın, lüks otellerde tatiller yapmaya ve sık sık yurt dışına gitmeye başladı. Kızıyla birlikte Los Angeles'ın en gözde otellerinde uzun tatiller yaptı.

Emily Evans-Schreiber'ın annesi, kızının bu lüks yaşam tarzından şüphe etmeye başlayınca araştırma yaptı. Rosina'nın banka hesaplarını incelediğinde şoka uğrayan anne, kızının bakımını üstlendiği büyükannesinin hesabından para çaldığını fark etti. Yaptığı ilk şeyse annesinden çalan kızını polise ihbar etmek oldu.

Bir çocuk annesi Emily Evans-Schreiber, tutuklanmasının ardından suçunu itiraf etti. Kadının, büyükannesinin hesabından çaldığı paradan 25 bin sterlini, 8 yaşındaki çocuğunun babasına verdiği ortaya çıktı.

Emily Evans-Schreiber'ın büyükannesi ise, torununun kendisinden para çaldığını öğrenmeden hayata gözlerini yumdu.

Öldüğünde yaşlı kadının hesabında yalnızca 7 bin sterlin kaldığı ortaya çıktı. Emily'nin 2018 yılının nisan ile aralık ayları arasında, büyükannesinin hesabından 230 bin sterlin çaldığı ve bu parayı harcadığı belirtildi.

Mahkemeye çıkarılan ve suçunu kabul eden Emily Evans-Schreiber, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak kadının cezası ertelendi.