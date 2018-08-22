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947. Yılında Malazgirt Zaferi'ni Anma Etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 20:50 | Son Güncelleme

Şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen, yazdığı "Malazgirt Ovası'nda" şiirini etkinlik programında okuyacak

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 15 Temmuz darbe girişimi ve Afrin Harekatı için marşlar hazırlayan şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen, Malazgirt Destanı ile ilgili "Malazgirt Ovası'nda" adını taşıyan şiir yazdı.

Delen, Ayvalık'a bağlı Aliçetinkaya Mahallesi Yunus Emre Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde 26 Ağustos'ta Malazgirt'te düzenlenecek "947. Yılında Malazgirt Zaferi'ni Anma Etkinlikleri" programına davet edildiğini söyledi.

Bu davetin Yedirenk Tek Yürek Platformu'ndan geldiğini aktaran Delen, "Böyle bir etkinliğe beni de davet ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikle ilgili bir şiir yazdım. Bu şiiri de Allah nasip ederse orada okuyacağım. Bu şiirin de güzel bir ses getireceğini düşünüyorum. Şimdiden ülkemize ve vatanımıza hayırlı olsun." dedi.

Delen, Malazgirt'in barışı ifade ettiğini belirterek, "Malazgirt bana göre, ülkemizin kurtuluşunu ifade ediyor. Türk halkına armağan edilmişliği ifade ediyor. Daha da önemlisi Alparslanların ve ülkemizin ne kadar özverili olduğunu, canla başla ve bu ülkeyi nasıl kurtardıklarını ifade ediyor. Bu ülkede ve böylesi bir coğrafyada yaşadığımız için de çok mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

Anadolu'da yaşayan 80 milyon insanın bir olduğunu vurgulayan Delen, şunları kaydetti:

"Bunu biz 15 Temmuz'da da gördük. Bunu biz, ABD'nin bizlere yönelik uyguladığı yaptırımlar karşısında kenetlenmişliğimizde gördük. Biz biriz. Mesela ben Bingöllüyüm. Doğuluyum. Bundan da büyük onur ve gurur duyuyorum. Böylelikle de herkesin bütünleşip, kenetlendiğini görüyorum. Bu yüzden de biz zaten birer Malazgirt'iz. Bizler birer kurtuluşuz. Bu açıdan sıkıntımız yok. Ben siyasetçi değilim. Ben halk ozanıyım. Sayın Cumhurbaşkanımızın o kadar güzel şeyler yaptığını görüyoruz ki 2071 yılında da nasip olursa ülkemizin çok başarılı olduğunu göreceğiz. 2023'ü de göreceğiz. Dünyanın bizim üzerimize geldiğini herkes görüyor ama biz bu birliğimiz ve bütünlüğümüzle tüm bunların üstesinden gelecek ve bu ülkenin hiçbir zaman yıkılmayacağını herkese göstereceğiz."

Delen, Malazgirt için kaleme aldığı şiirin marş olarak bestelenebileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Abdurrahman Delen'in Malazgirt için yazdığı "Malazgirt Ovası'nda" şiiri şöyle:

"Elbisesi kefeniydi Sultan Alparslan'ın / Bir cuma günü önünde diz çöktü Rahman'ın / Ya Rab! dedi galip et zafer olsun İslam'ın / Bin yetmiş bir yılında Malazgirt Ovası'nda

Peygamberimin ordusuydu bu gelen ordu / Türk İslam yurdu yapmak istiyordu bu yurdu / Bu yolda ölmek var dönmek yok diye buyurdu / Bin yetmiş bir yılında Malazgirt Ovası'nda

Türk ordusu tekbirle yeri göğü inletti / Bizans ordusu bir mum gibi eriyip bitti / İmparator Romen Diyojen'i esir etti / Bin yetmiş bir yılında Malazgirt Ovası’nda

Bu ordunun imanla kurulmuştu yapısı / Türklere açıldı Anadolu'nun kapısı / Hasreti bize verildi bu yurdun tapusu / Bin yetmiş bir yılında Malazgirt Ovası'nda"

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Abdurrahman Delen Malazgirt Destanı Ses sanatçısı

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