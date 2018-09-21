9,5 ayda 66 'aranan terörist' etkisiz hale getirildi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- GÜVENLİK güçleri, 2018 yılının ilk 9,5 ayında İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar' listesinde bulunan 11'i kırmızı kategoride, 66 teröristi etkisiz hale getirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2015 yılında terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül hakkında yönetmelik kapsamında, aranan teröristlerin isimlerinin yer aldığı, terörden arananlar listesi, en son 16 Şubat 2018'de güncellendi. Bu listede 879 teröriste yer verildi. Kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olmak üzere 5 ayrı kategoride listelenen teröristler, vatandaşların ihbarı ve güvenlik güçlerince başarılı operasyonlarıyla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

66 'ARANAN TERÖRİST' ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

2017 yılında 63 'aranan terörist' etkisiz hale getirilirken, 2018 yılının ilk 9.5 ayında 11'i kırmızı kategoride, 66 terörist etkisiz hale getirildi. Kırmızı kategorideki 11 terörist arasında Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olduğu çatışmada PKK'lı terörist grubun başında olduğu belirtilen örgütün sözde Karadeniz sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır da bulunuyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN KIRMIZI KATEGORİ LİSTESİ

'Panzer Kemal' kod adlı Medeni Sayılgan, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 5 Nisan'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında 6 Nisan'da düzenlenen hava destekli operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Amanos saha sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet etkisiz hale getirildi.

Ağrı Dağında 7 Nisan da düzenlenen operasyonda 'Yaşar' kod adlı Yusuf Şek etkisiz hale getirildi.

'Welat Gever' kod adlı Sefer Açar, güvenlik güçlerinin 28 Haziran'da Bitlis'te düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde İskandinavya sorumlusu olan C.D., 14 Temmuz'da Danimarka'da yakalandı.

PKK'nın sözde Karadeniz Bölge Sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır, 15 Temmuz'da Gümüşhane-Giresun hattı yaylalar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda örgütün sözde Dersim saha sorumlusu 'Çetin Kombat' kod adlı Musa Çetiner'in etkisiz hale getirildi.

PKK elebaşlarından 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban, Tunceli'nin Pülümür kırsalında 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT tarafından 15 Ağustos'ta gerçekleştirilen müşterek operasyonla, PKK/KCK terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar Sorumlusu 'Mam Zeki Şengali' kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi.

'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner, 19 Ağustos'ta Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde öldürüldü.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 Eylül'de düzenlenen operasyonda, 'Bager Andok' kod adlı Fatih Özden adlı PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

