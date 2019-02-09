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95 bin dolarla yakalanan Malili Boubacar ve 7 kişiye, göçmen kaçakçılığı tutuklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 11:39 | Son Güncelleme

 İZMİR ve Konya'da, göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

95 bin dolarla yakalanan Malili Boubacar ve 7 kişiye, göçmen kaçakçılığı tutuklaması

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR ve Konya'da, göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında, şebekenin kazandığı paraları sakladığı tespit edilen ve evinde 95 bin 775 dolar ele geçirilen Boubacar D.'nin de bulunduğu bildirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası, yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurt dışına geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tespit edilen 12 şüpheliyi yakalamak için salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir ve Konya'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Örgütün kasası olduğu tespit edilen Mali uyruklu Boubacar D.'nin evinde, göçmen kaçakçılığından kazanıldığı tespit edilen 95 bin 775 dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında, Boubacar D., Basmane'de otel sahibi olan Necati S. (34), Suriye uyruklu Mohamed Al N. (21), Sudan uyruklu Ali Tahir H. (51) ve Somali uyruklu Ahmed M.S.'nin (59) de bulunduğu bildirildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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95 bin dolarla yakalanan Malili Boubacar ve 7 kişiye, göçmen kaçakçılığı tutuklaması95 bin dolarla yakalanan Malili Boubacar ve 7 kişiye, göçmen kaçakçılığı tutuklaması

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