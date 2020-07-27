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95 göçmeni taşıyan teknenin yardım çağrısına 1.5 gündür yanıt gelmedi

27.07.2020 14:20 | Son Güncelleme

Libya'dan Avrupa'ya doğru yola çıkan bir göçmen teknesi, 1,5 günden uzun süre önce denizde zor durumda olduğu gerekçesiyle yardım çağrısı yaptı. İtalya ve Malta'ya bildirilmesine rağmen tekneye bu süre içinde yardım göndermediği ve yaklaşık 95 göçmenin boğulma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

95 göçmeni taşıyan teknenin yardım çağrısına 1.5 gündür yanıt gelmedi

Libya'dan Avrupa'ya doğru yola çıkan bir göçmen teknesi, 1.5 günden uzun süre önce denizde zor durumda olduğu gerekçesiyle yardım çağrısı yaptı. İtalya ve Malta'ya bildirilmesine rağmen tekneye bu süre içinde yardım göndermediği ve yaklaşık 95 göçmenin boğulma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Sivil toplum kuruluşlarının işlettiği alarm hattı "Alarm Phone" tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 95 kişiyi taşıyan teknenin motoru, Orta Akdeniz'de Malta'ya bağlı arama-kurtarma bölgesinde bozuldu. Su almaya başlayan teknenin acil yardıma ihtiyaç duyduğu Malta ve İtalya'da yetkili birimlere bildirildi.

Alarm Phone bu sabaha karşı yaptığı açıklamada "yaklaşık 33 saat önce 95 kişiyi taşıyan bir teknenin tehlike altında olduğunu yetkililere bildirdik ama hala görünürde bir kurtarma çalışması yok" dedi.

Teknede yeni doğmuş bir bebeğin de bulunduğu, acil durum hattını arayan göçmenlerin "Suyumuz kalmadı" dediği belirtiliyor.

Bölgeden geçen "Heydar Aliyev" isimli bir yük gemisinin, göçmen teknesini uzaktan izlemeye aldığı ancak yardımda bulunmadığı da öne sürülüyor.

Uluslararası Göç Örgütü: Boğulma riski altındalar

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü de (IOM) bu sabah bir açıklama yaparak göçmenlere yardım çağrısında bulundu.

IOM çağrısında, "Libya'dan kaçmaya çalışan yaklaşık 95 göçmen hala Orta Akdeniz'de boğulma riski altında. Denizdeki tehlikeli vakalara yanıt vermenin devletler ve gemi kaptanları için ahlaki ve yasal bir yükümlülük olduğunu hatırlatırız" denildi.

https://twitter.com/UNmigration/status/1287665090771267589

Alarm Phone, göçmen teknesine yardım çağrısı yaptığı mesajlarını sosyal medyada "Siyahların hayatı değerlidir" etiketiyle paylaştı.

Geçmişte benzer durumlarda kalan göçmen teknelerinden bazılarının Libya'ya geri yollandığını hatırlatan Alarm Phone, bu teknenin de benzer muameleye maruz kalmasından endişe ettiklerini belirtti. Örgüt, "Heydar Aliyev gemisinin, Libya sahil güvenlik görevlilerinin müdahalesini beklediğinden korkuyoruz" dedi.

İnsan hakları kuruluşları, göçmenlerin Libya'da istismar ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığını ve Libya'nın "güvenli liman" olmadığını belirterek denizden kurtarılan göçmenlerin tekrar bu ülkeye götürülmesine karşı çıkıyor.

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