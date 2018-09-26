95 kez yenildi: İşte dünyanın en çok seçim kaybeden siyasetçisi

Yasa dışı olarak işlettiği kumarheninin basılmasından sonra kumarın serbest bırakılmasını sağlama hedefiyle siyasete atılan ve ilk seçiminde kapı kapı dolaşarak sadece 193 oy alabilen Turmel 22 Ekim'de yapılacak yerel seçimlerde bu kez Brantford kentinin belediye başkanlığı için yarışacak.
67 yaşındaki Turmel, "Seçimler kazanmak ya da kaybetmek için değildir. Önemli olan fikirlerinizi yaymaktır" diyor.
Belediye meclisi üyeliğinden, milletvekiliğine her seçime giren Turmel genellikle bağımsız aday olarak yarışıyor. Turmel 40 yıllık siyaset macerasında en fazla 4500 oy alabildi. Bir seçimde de Turmel'e sadece 11 oy çıktı.
'HİÇ PİŞMAN OLMADIM'
İngiliz Guardian gazetesine konuşan Turmel, seçimlere girip kaybetmekten hiçbir zaman pişmanlık duymadığını söyledi.
İlk hedefi kumarın serbest bırakılması olan Turmel, zaman içinde dönemin koşullarına bağlı olarak, uyuşturucu ve seks ticaretinin yasal hale getirilmesine dahil pekçok vaatte bulundu. Turmel, "Kumarcıların, seks işçilerinin uyuşturucu kullananların savunucusu oldum" dedi.
Turmel, Kanada'da enflasyonun yüzde 9'a çıktığı dönemde ekonomi teorileriyle adından söz ettirdi ve seçim programına faiz oranlarının yasaklanmasını da ekledi.
DAVET EDİLMEDİĞİ TARTIŞMA PROGRAMLARINA DA GİDİYOR
"Yumuşak bir kapitalizmi" savunan Turmel, para yerine bir saatlik işçilik bedelinin temel alındığı "zaman bankacılığı' gibi alternatif ekonomi modellerini gündeme getirdi.
Bu fikrin tartışılmaya başlanması 'artık zamanının geldiğine' inanan Turmel'i seçimlere girmeye devam etmesi için daha da cesaretlendirdi.
İki yıl önce emekli olan ve poker alışkanlığını bırakan Turmel her tartışma platformunda boy gösteriyor. Hatta davet edilmediği tartışma programlarına da gidiyor ve her defasında polis zoruyla dışarı atılıyor.
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