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95 milyonluk ikramiye dağıtan 3 engelli, bu yıl da iddialı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:20 | Son Güncelleme

İZMİR'de, bugüne kadar toplam 95 milyon TL'lik ikramiye kazandıran engelli Milli Piyango bilet satıcıları Bekir Acar, Feyzi Deniz ve Ali Ünlü, bu yıl da iddialı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bugüne kadar toplam 95 milyon TL'lik ikramiye kazandıran engelli Milli Piyango bilet satıcıları Bekir Acar, Feyzi Deniz ve Ali Ünlü, bu yıl da iddialı. Üçlü, büyük ikramiyenin kendilerinden biri tarafından satılacağına inandıklarını ifade ederken, İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, "Şu anda idarenin elinde yüzde 45'lik bilet kaldı. İlgi her geçen gün yükseliyor, satışlarımız fazlalaştı" dedi.

Milli Piyango bileti satarak geçimlerini sağlayan protez bacaklı Bekir Acar 50, duyma güçlüğü bulunan Feyzi Deniz 40, konuşma ve yürüme engelli Ali Ünlü ise bugüne kadar hem yılbaşı hem de rutin çekilişler olmak üzere 5 milyon TL'lik ikramiye kazandırdı ancak üçlü, hak ettikleri değeri görememekten şikayetçi. Aynı kişiye 3 defa büyük ikramiye kazandırdığını ifade eden Feyzi Deniz, "Bugüne kadar Nimet Abla'nın reklamı yapıldı, ancak onlara ikramiye çıkmıyor. Bizler engelli satıcılar olarak defalarca ikramiyeli bilet verdik, insanların milyonlarca lira kazanmalarını sağladık. Ancak yeterince tanınmıyoruz" dedi. Yılbaşı yaklaştıkça satışların arttığını ifade eden Deniz, 2012 yılında sattığı ve 40 milyon TL'lik ikramiye kazanan biletinden önce, İzmir'den 11 yıl boyunca büyük ikramiyenin çıkmadığını söyledi.

50 MİLYONLUK BİLETİ SATMIŞTI

2015'te, yılbaşı büyük ikramiyesi olarak 50 milyon TL'lik bileti satan Bekir Acar ise "Ben insanları mutlu etmeyi seviyorum. Güler yüzlü ve temiz kalpli olursan bu sattığın biletin şansına da etki eder" dedi. Acar, yıllar önce sattığı biletten ikramiye çıkınca, ikramiyeyi kazanan kişinin kendisine ev aldığını belirterek, "Şu an hala bu evde oturuyorum" dedi. Geçen 29 Ekim'de yapılan çekilişte de, 5 milyon TL ikramiye kazanan biletin satıcısı Ali Ünlü de şimdiki hedefinin yılbaşı ikramiyesi olduğunu söyledi. Milli Piyango ve Şans Oyunları Oda Başkanı Paşa Çakmak da "Satışlarımız oldukça hareketlendi. Şu anda vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz. İdarenin elinde yüzde 45'lik bir bilet kaldı. Yılbaşı ikramiyesi için bilet almak isteyen vatandaşlarımıza ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyoruz" dedi. Çakmak, vatandaşlara da seslenerek, "Halkımızın süpermarket yerine, buradaki engelli kardeşlerimizden bilet almalarını tavsiye ediyoruz. Hepsi bizim resmi bayiimizdir ve hayatlarını bu işi yaparak geçindirmektedirler. Şu ana kadar verdikleri ikramiye miktarı da oldukça yüksek. Bunlar bizim şanslı arkadaşlarımız" dedi.

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