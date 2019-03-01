HABER

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 10:09 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 95’lik Mülayim amcanın 12 çocuğu 152 torunu bulunuyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 95’lik Mülayim amcanın 12 çocuğu 152 torunu bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı’na katılan Yugoslavya göçmeni Mülayim Can, 152 torununun ismini bilmediğini söyledi. Yaşlı adamı evinde ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Can’ın 152 torun ve 12 çocuk sahibi olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, seçim çalışmaları kapsamında İnegöl’de bir dizi ziyarette bulundu. Gürel, ilk olarak Kent Müzesi’nde Aslıhan Tiryaki’ye ait serginin açılışını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte gerçekleştirdi. Gürel, daha sonra Akhisar Mahallesi’ndeki Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Burada el işi yapan kadınlar Gürel’e çanta hediye etti. Ardından bir genç de gitarıyla ‘dombra’ şarkısını çaldı.

Yaşlı amcanın torun sayısı şaşırttı
Öte yandan, ev ziyaretleri kapsamında Gürel, 95 yaşındaki Mülayim Can’ı ziyaret etti. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette yaşlı amca, 2 evlilik yaptığını ve 12 çocuğu ile 152 torununun olduğunu söyledi. Bu durum karşısında hafiften şaşıran Gürel, yaşlı amcaya uzun ve sağlıklı ömür diledi. Yugoslav göçmeni olduğunu ifade eden Can, İkinci Dünya Savaşı’na katıldığını belirtti. Daha sonra Türkiye’ye göç ettiğini anlatan Can, 152 torunun hepsinin ismini bilmediğini vurguladı. Ayrıca Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bol bol dua ettiğini anlattı.

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi

95 yaşında, 12 çocuk 152 torun sahibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kültür Bakanı duyurdu! İlk bölümü ziyarete açılıyor

Kültür Bakanı duyurdu! İlk bölümü açılıyor

Sahte diplomayla kekemelik tedavisi sanığına 165 yıl hapis istemi

Sahte diplomalı dolandırıcıya 165 yıl hapis istemi

Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

Bir ilk oldu! Doğubeyazıt Meryem'i konuşuyor

Bir ilk oldu! Doğubeyazıt Meryem'i konuşuyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Günlük burç yorumları 1 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Mart ayında burçlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.