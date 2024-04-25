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  4. 95 yıldır bu kadarı olmamıştı! Yaz erken geldi, Adana'da Nisan'da sıcaklık rekoru kırıldı

95 yıldır bu kadarı olmamıştı! Yaz erken geldi, Adana'da Nisan'da sıcaklık rekoru kırıldı

25.04.2024 11:14
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Sıcak hava Türkiye genelinde etkisini hissettirmeye başlarken, Adana'da son 95 yıl içerisinde Nisan ayının en sıcak günü yaşanırken termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcak havayla şimdiden bunalmaya başlayan Adanalı vatandaşlar "Sıcaklar bu sene gerçekten erken başladı, Nisan ayında bu kadar sıcak olmazdı" diye konuştu.

95 yıldır bu kadarı olmamıştı! Yaz erken geldi, Adana'da Nisan'da sıcaklık rekoru kırıldı

Adana'da sıcak hava şimdiden bunaltmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’nın Yüreğir ilçesinde hava sıcaklığı 39.2 derece olarak ölçüldü. Bu değer 1929-2024 yılları verilerine göre Nisan ayının en sıcak günü oldu. Bir önceki en sıcak gün 2008 tarihinde 37.5 derece olarak ölçülmüştü. Adana 39.2’lik sıcaklık değeri ile Türkiye’de en sıcak ili oldu.

SICAKLIK 40 DERECEYE KADAR ÇIKTI

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı’ndaki termometreler 40 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar ise ağaçların gölgesinde serinledi. Bazı çocuklar ise Seyhan Nehri’nde yüzerek serinlemeyi tercih etti.

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"NİSAN AYINDA BU KADAR SICAK OLMAZDI"

Adana’da sıcakların önceki yıllara göre çok daha erken başladığını ve mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirten vatandaşlardan Ayhan Acarkol, "Adana’nın sıcakları bu sene gerçekten erken başladı, iklim bozukluğundan veya iklim şartlarından kaynaklı olarak sıcaklıklar erkenden Adana’ya geldi. Nisan ayında hiç bu kadar sıcak olmazdı. Genel de nisan yağmurlarımız olurdu, fakat şimdi sıcaklık var" dedi.

"ADANA SICAK OLMAZSA ADANALI ’HAYIRDIR’ DER"

Eczacı olduğunu fakat biraz gölgede istirahat etmek amacıyla parka geldiğini söyleten Acarkol, "Eczacıyım fakat sıcaklardan kaynaklı olarak ben de işlerimi halledip parkta arkadaşlarımın yanına geldim. Yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyoruz. Yeşil alan bizi kesmezse yarın da havuza gitmeyi düşünüyoruz. Nisan ayının ortasında hava sıcaklığının 40 dereceyi görmesi biraz manidar, gerçekten büyük bir sıcaklık. Nisanda böyle bir durum beklemiyorduk, hatta bu yıl yaz geç gelir diye düşündük ama maalesef daha erken geldi. Adana sıcak olmazsa Adanalı ’hayırdır’ der. Sıcaklıklar geldi doğru, anca sıcaklıklara dayanıklı Adana insanı" şeklinde konuştu.

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"YAZ ERKEN GELDİ"

Köpeği ile parka gelen Metin Sökmen ise "Adana çok sıcak bugün, köpeğimle beraber kendimizi parka attık. Zannediyorum yaz erken geldi. Bu sene daha sıcak olmasını bekliyorum. Kavurucu sıcaklar olacak gibi bu sene, dünya genelinde kuraklık fazla. Bu sene yaz Adana’ya erken gelecek, çok sıcak geçecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Adana sıcaklık
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