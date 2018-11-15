954 gündür kayıp olan Yasin'in babası: Ne olacak benim oğlum?

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Akören ilçesinde, 6 yaşındayken evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den, 954 gün geçmesine karşın henüz haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, ''En son temmuz ayında özel ekip 1 hafta geldi, bir daha da uğramadı. Çocuğumla çekilmiş fotoğraflarıma bakıp her gece ağlıyorum. Soruyorum yetkililere, ne olacak benim çocuğum?" dedi.

Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Ümmü- Yavuz Şahin (38) çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde, Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma, AFAD ve köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı. Evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar arandı, ağaç ve çalılık dipleri kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Çalışmalar, kaymakamlık tarafından 24 günün ardından sonlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen polis ve askerlerden oluşan özel ekip, bu yıl temmuz ayında Konya'ya gelerek, çalışmaya başladı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Özel ekip de kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.

Özel ekibin bir hafta gelip araştırma yaptıktan sonra gittiğini belirten baba Yavuz Şahin, ''En son temmuz ayında özel ekip bir hafta geldi, bir daha da uğramadı. Özel ekibin araştırması bir haftalık mıydı? Ben her gece çocuğumla çekilmiş fotoğraflarıma bakıp, ağlıyorum. Soruyorum yetkililere, ne olacak benim çocuğum?"