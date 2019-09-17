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96 saatte 7 böbrek, 2 karaciğer nakli

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof.

96 saatte 7 böbrek, 2 karaciğer nakli

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, 96 saatte 7 böbrek, 2 karaciğer nakli yaptı. 4 cerrah, anestezi, hemşire ve sağlık teknisyenlerinden oluşan 35 kişilik ekip, 2'si kadavra, 5'i canlıdan böbrek ile canlıdan 2 karaciğer nakli sonunda ameliyathaneden çıktı.
AÜ Organ Nakli Merkezi'nde Mehmet Salih Çınar'a (55) oğlu Yusuf Çınar'ın (30) böbreği, Ahmet Sarı'ya (46) akrabası Ömer Aktop'un (48) böbreği, Meryem Aydın'a (55) Şehmus Kabak'ın (36) böbreği, Cevriye Gümüş'e (49) eşi Harun Gümüş'ün (49) böbreği, Şerife Yeşil'e (34) babası Cahit Yeşil'in (61) böbreği nakledildi. Durmuş Ali Hücetoğulları (56) ile Melike Akın (9) ise kadavradan böbrek nakliyle hayata tutundu. İrfan Atlı (35) eşi Sibel Atlı'dan (26), Şaban Sarı (41) ise kuzeni Firdevs Kaplan'dan (29) gerçekleştirilen karaciğer dokusu nakliyle can buldu.
EKİBİN YÜZÜ GÜLÜYOR
AÜ Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 96 saatte gerçekleştirilen nakillerde, sadece ameliyatlar arasında mola verip ekip değişimi yaptıklarını, bu süreyi de çok ekonomik kullandıklarını söyledi. Her nakil ameliyatının kendi özelinde zorluğu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "Ameliyata giren hastanın sağlığına kavuşması bizleri tabii ki mutlu ediyor. Hayatlarını emanet eden insanlarımızın sağlığına kavuşmaları ekip olarak bizlerin de yüzünü güldürüyor, mutlu ediyor. Onların ailelerinin yaşadığı mutluluğu tarif etmek mümkün olur mu ? Biz ekip olarak bunu her gün görünce saatler süren çalışmanın yorgunluğunu o an unutuyoruz. Bunu yaşamak ve yaşatmak için çalışıyoruz. Hastalarımızın nakil sonrasında gülen yüzleri, hasta yakınlarının o anki duaları bize doping etkisi yapıyor. Organ bağışı konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmaları ve organ bağışının artması bizleri daha da mutlu ediyor" diye konuştu.
Prof. Dr. Bülent Aydınlı, ay başından bu yana 20 ameliyat gerçekleştirdiklerini belirtti. Yaşam tarzlarını ameliyathane odaklı planladıklarını söyleyen Prof. Dr. Aydınlı, "Eylül ayı başından bugüne 16'sı böbrek, 4'ü karaciğer olmak üzere 20 nakil gerçekleştirdik. Nakil ameliyatlarında yaptığınız plan her zaman gerçekleşmeyebilir. Bağış organ geldiğinde acil sıradaki hastaların ameliyatı öne geçiyor. Planlamasını yaptığınız ameliyatı bağış ameliyatının hemen sonrasına alabiliyorsunuz. Türkiye'nin en deneyimli merkezinde, her tür naklin yapılabildiği merkezde hata lüksünüz olamaz. Önemli olan her zaman ameliyatların başarıyla bitmesidir" dedi.

FOTOĞRAFLI

96 saatte 7 böbrek, 2 karaciğer nakli

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