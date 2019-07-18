96 yaşında gazilerin hizmetinde

Türkiye'nin büyük zorluk ve sıkıntılarla karşılaştığını anlatan Cesuroğlu, "Türkiye'nin temelleri, 20'nci asrın dehası Atatürk tarafından atıldı. Ülkede bugün güzel işler yapılıyor ancak Türkiye'nin büyümesinden endişe edenler var. İlerleyen bir Türkiye istemiyorlar." diye konuştu.

Emekli Albay Cesuroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yaşamında pek çok tarihi olaya tanıklık ettiğini söyledi.

Terör olaylarına ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine değinen Cesuroğlu, "FETÖ'cüleri bu memleketin başına bela etmeye kalktılar ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilinci ve yönetimde bulunanların dirayeti sayesinde bu tehlikeler atlatılmıştır." dedi.

Kıbrıs'ın stratejik önemine de işaret eden Cesuroğlu, "Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bizzat gören bir insanım. Bu benim için, benim gibiler için bir hayaldi. Savaştan yorgun çıkmış, bitap bir toplumdan devlet doğuyor. O devlet bugün dünya çapında, dünya olayları hakkında söz sahibi duruma gelebiliyor. Bundan daha büyük saadet olur mu?" ifadelerini kullandı.

- "Kendimi hala dinç hissediyorum"

Cesuroğlu, 96 yaşında olmasına rağmen kendisini halen dinç hissettiğini ve görevinin başında olduğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Beni görenler 70-72 yaşındayım sanıyor. 96 yaşındaki birinin bu kadar sağlıklı ve hareketli oluşunun nedenini merak ediyorlar. Birincisi genetik. Annem 89, babam 90, dedem 100 yaşında vefat etti. Bir de psikolojik ve manevi tarafı var. Olayların kötü tarafına bakmam. Tüm insanlarla iyi geçinen, problem yapmayan biriyim. Bir de tıbbi yardım konusu var."