96. yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Anma Etkinliği

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bugünün güncel gündemi olan ülkemizdeki mülteciler sorunu, bence dünyada türüne rastlanmayan farklı bir mülteci konusudur. Milyonlarca insanın bir yer değiştirmesi sorunudur. Göç değildir, yani topluca yer değiştirme konusudur." dedi.

Beylikdüzü Gürpınar Piri Reis Parkı'ında gerçekleşen 96. yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi̇ Anma Etki̇nli̇ği̇'ne katılan İmamoğlu, 30 Ocak 1923'te Lozan'da imzalanan sözleşmeyle ilgili bilgi verdi.

İmamoğlu, "Bu olay Türkiye'nin hep birlikte bakıp ders çıkarılması gereken ve buradan dünyaya mesaj verilmesi gereken bir tarihi olay. O süreçte hayatını kaybeden ve o acıyı, sıkıntıyı yaşayan, hem Türkiye'den Yunanistan'a göç eden Rum mübadiller hem de Yunanistan ve diğer bölgelerden Türkiye'ye göç eden tüm soydaşlarımıza, Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Bu tür göçler ve trajedilerin derin izler bıraktığını ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bugünün güncel gündemi olan ülkemizdeki mülteciler sorunu, bence dünyada türüne rastlanmayan farklı bir mülteci konusudur. Milyonlarca insanın bir yer değiştirmesi sorunudur. Göç değildir, yani topluca yer değiştirme konusudur. Mülteciler korunma altına alınabilir, mülteciler bakım altına alınarak korunabilir, yardım edilebilir fakat tekrar yurtlarına ve vatanlarına geri dönülebilir kaydıyla. Ama Türkiye'de başka bir süreç yaşatıldı."