964 nerenin kodu? +964 hangi ülkenin telefon kodu?

Ülkeler arası telefon sisteminde her ülke için farklı bir telefon kodu tahsis edilmiştir. Kişilerin herhangi bir ülkeye arama yaparken bu kodları önceden bilmesi önemlidir. Telefon kodları girilmeden bir başka ülkedeki biriyle telefon görüşmesinin sağlanması söz konusu olmadığından ilgili ülkenin arama kodunu daha önceden öğrenmekte fayda vardır. 964 rakamı da bir ülkeye tahsis edilmiş olan telefon kodları arasında bulunmaktadır.

964 nerenin kodu?

Yurt dışına telefon ederken bazı kurallar devreye girmektedir. Bu kurallardan biri telefon etme esnasında aranacak olan ülkenin telefon kodunu yazmaktır. 964 de bu arama kodları arasında yer almaktadır. Bu kod, Irak ülkesine verilmiş arama kodlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir telefon numarasının baş kısmında 964 varsa, bu aramanın Irak ülkesinden yapıldığını anlayabilmek mümkündür. Bir kişi bu ülkeye telefon edecekse asıl telefon numarasını tuşlamadan önce ülkeye özgü olan bu telefon kodunu tuşlaması gerekmektedir. Kod girilmeden iletişimin kurulması mümkün olmamaktadır.

+964 hangi ülkenin telefon kodu?

Telefon üzerinden ülkeler arası iletişime geçerken aranılacak ülkenin telefon kodunun hangi sayılardan oluştuğunu bilmek gerekir. +964 telefon kodu incelendiğinde bu kodun Irak ülkesine ait olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Bu telefon kodu başına artı işareti konulmadan çift sıfır yazılarak da kullanılabilmektedir.

Batı Asya’da konumlanan Irak ülkesinin başkenti Bağdat, resmi dili ise Arapça olarak bilinmektedir. İnsanlar bu ülkeye arama gerçekleştirirken asıl numaradan önce +964 telefon kodunu yazmalıdır. Bu koddan sonra ise aranılan kişini ya da yerin telefon numarası tuşlanarak, arama tamamlanmaktadır.