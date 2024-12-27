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966 nerenin kodu? +966 hangi ülkenin telefon kodu?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
17.12.2024 18:41
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Herhangi bir ülkeden bir başka ülkeye aramanın yapılabilmesi için tuşlanan numaraların başına o ülkenin telefon kodunun gelmesi gerekmektedir. Telefon kodları bu tür aramalar için son derece faydalıdır. Bu kodlar çevrilmeden doğrudan telefon numarası üzerinden yurt dışı ile bağlantı sağlanabilmesi söz konusu olmamaktadır. Bu telefon kodlarından biri 966 ile başlayan ülke kodudur. Peki, 966 nerenin kodu, +966 hangi ülkenin telefon kodu?

966 nerenin kodu? +966 hangi ülkenin telefon kodu?

Uluslararası telefon kodları, isminden de anlaşılabileceği üzere yurt dışına aramaların yapılabilmesi için geçerli olan kodları içermektedir. Bu ülke kodlarından biri 966 sayıları ile başlamaktadır. Pek çok kullanıcı başında +966 sayısının bulunduğu aramalar ya da mesajlar ile karşılaşabilmektedir. Her ülke için farklı bir ülke kodu kullanıldığından 966 kodunun hangi ülkeye ait olduğu bilinemeyebilmektedir.

966 nerenin kodu?

Türkiye içerisinde bulunan şehirlere arama gerçekleşmek için nasıl ki bir alan kodu kullanılıyorsa aynı durum yurt dışı aramaları içinde geçerlidir. Yurt dışına arama yapabilmek için ülkelerin hangi telefon kodu ile başladığını bilmek gerekir. Ülkeler için seçilmiş olan çeşitli telefon kodları mevcuttur. Bu kodlardan biri 966 sayısı olarak bilinmektedir. 966 telefon kodu, Suudi Arabistan ülkesi için belirlenmiş bir kod olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnsanlar farklı bir ülkeden bu ülkeye arama yapmak istediğinde ilk önce bu kodu girmeli, ardından şehir kodu ile birlikte yerel olan telefon numarasını girmelidir. Başında bu kod olmadan Suudi Arabistan’la bağlantı kurulamamaktadır.

+966 hangi ülkenin telefon kodu?

Uluslararası telefon ya da ülke kodları başına çift sıfır gelerek kullanılabildiği gibi artı işareti konularak da kullanılabilen kodlar olarak bilinir. Suudi Arabistan ülkesinin telefon kodu 966 şeklindedir. Bu kod başında çift sıfır gelerek yani 00996 şeklinde tuşlanabileceği gibi sıfırlar olmadan +996 şeklinde de tuşlanabilir. Asya kıtasının batı kesiminde konumlanan bu ülke, Arap Yarımadası’nın en büyük ülkesi olma özelliğini elinde bulundurmaktadır. Bu ülkede bulunan biriyle telefon üzerinden iletişim +996 telefon kodu tuşlanarak sağlanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan telefon
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