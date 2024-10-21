97 durakları​ ve saatleri - 97 15 Temmuz Mahallesi - Aksaray hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Özellikle otobüsler, şehrin dinamik yapısında önemli bir rol oynar. Yurttaşlar, işlerine veya okullarına ulaşmak için farklı otobüs hatlarını tercih etmektedir. Bu süreçte, seçtikleri otobüslerin geçtiği duraklar hakkında güncel bilgilere ulaşmak ise hayati bir önem taşır.

Özellikle 97 otobüs hattı, uzun güzergahı ve birçok durakla hizmet sunmasıyla öne çıkar. Bu hat, İstanbul'un çeşitli bölgelerini birbirine bağlayarak, günlük yolculukları kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, 97 hattını kullanan yolcuların, sefer saatleri ve durak bilgilerini sürekli güncel tutması, zaman yönetimi açısından oldukça avantaj sağlamaktadır.

97 durakları

97 durak isimleri aşağıdaki gibidir:

15 TEMMUZ MAHALLESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ - Bağcılar

SELEN SOKAK - Bağcılar

15 TEMMUZ MAHALLESİ MUHTARLIĞI - Bağcılar

15 TEMMUZ MAHALLESİ - Bağcılar

ÜSKÜP İLKOKULU - Bağcılar

FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Bağcılar

GÜNEŞLİ MEYDANI - Bağcılar

BAĞCILAR GAZİOSMANPAŞA İLKOKULU - Bağcılar

ŞEHİT ALİ AKSOY - Bağcılar

BARBAROS MAHALLESİ - Bağcılar

LİSELER - Bahçelievler

HASTANE - Bahçelievler

ŞEHİT FERİT DEMİR - Bahçelievler

KOCASİNAN İLKOKULU - Bahçelievler

GAZİ CADDESİ - Bahçelievler

YENİBOSNA CEM EVİ - Bahçelievler

KARABURUN - Bahçelievler

MEVLANA CAMİİ - Bahçelievler

DEREYOLU - Bahçelievler

ZAFER MAHALLESİ - Bahçelievler

ŞEHİT MAHİR AYABAK - Bahçelievler

ŞELALE SOKAK - Bahçelievler

TÜRKİSTAN - Bahçelievler

AHMET YESEVİ CADDESİ - Bahçelievler

YENİBOSNA METRO - Bakırköy

ŞİRİNEVLER - Bakırköy

ÇOCUK SİTESİ - Bakırköy

DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ DURAĞI - Bakırköy

İNCİRLİ (E-5) - Bakırköy

İNCİRLİ METROBÜS - Bakırköy

BAKIRKÖY ADLİYESİ - Bakırköy

KOCATEPE - Bakırköy

TINAZTEPE - Zeytinburnu

NAKLİYECİLER SİTESİ - Zeytinburnu

CEVİZLİBAĞ - Zeytinburnu

TOPKAPI PANORAMA 1453 - Zeytinburnu

MİLLET CADDESİ - Zeytinburnu

PAZARTEKKE - Fatih

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ - Fatih

ÇAPA - Fatih

FINDIKZADE - Fatih

HASEKİ - Fatih

YUSUFPAŞA - Fatih

AKSARAY RİNG - Fatih



97 saatleri

97 numaralı otobüs hattı, 15 Temmuz Mahallesi ile Aksaray arasında önemli bir ulaşım bağlantısı sağlar. Bu hattın sefer saatleri genellikle sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar devam eder. 15 Temmuz Mahallesi Aile Sağlığı Merkez yönünden başlayarak, 97 saatleri şöyledir:

İş Günleri: 05:05 - 23:05

Cumartesi: 05:05 - 22:32

Pazar: 05:30 - 23:00

Hattın güncel sefer saatleri ve olası değişiklikler için İETT’nin resmî web sitesini veya mobil uygulamasını kontrol etmek önemlidir.