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97 durakları​ ve saatleri - 97 15 Temmuz Mahallesi - Aksaray hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:25
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İstanbul'da yaşayanlar için 97 otobüs hattı, sıkça araştırılan konular arasında yer alır. Uzun bir güzergaha sahip olan bu hat, birçok duraktan geçerek geniş bir kitleye hizmet verir. Bu nedenle, 97 hattının güzergahı ve durakları hakkında güncel bilgilere ulaşmak büyük önem taşır. Peki, 97 15 Temmuz Mahallesi - Aksaray hattı saatleri, durakları ve durak isimleri nelerdir?

97 durakları​ ve saatleri - 97 15 Temmuz Mahallesi - Aksaray hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Özellikle otobüsler, şehrin dinamik yapısında önemli bir rol oynar. Yurttaşlar, işlerine veya okullarına ulaşmak için farklı otobüs hatlarını tercih etmektedir. Bu süreçte, seçtikleri otobüslerin geçtiği duraklar hakkında güncel bilgilere ulaşmak ise hayati bir önem taşır.

Özellikle 97 otobüs hattı, uzun güzergahı ve birçok durakla hizmet sunmasıyla öne çıkar. Bu hat, İstanbul'un çeşitli bölgelerini birbirine bağlayarak, günlük yolculukları kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, 97 hattını kullanan yolcuların, sefer saatleri ve durak bilgilerini sürekli güncel tutması, zaman yönetimi açısından oldukça avantaj sağlamaktadır.

97 durakları

97 durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. 15 TEMMUZ MAHALLESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ - Bağcılar
    1. SELEN SOKAK - Bağcılar
    1. 15 TEMMUZ MAHALLESİ MUHTARLIĞI - Bağcılar
    1. 15 TEMMUZ MAHALLESİ - Bağcılar
    1. ÜSKÜP İLKOKULU - Bağcılar
    1. FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Bağcılar
    1. GÜNEŞLİ MEYDANI - Bağcılar
    1. BAĞCILAR GAZİOSMANPAŞA İLKOKULU - Bağcılar
    1. ŞEHİT ALİ AKSOY - Bağcılar
    1. BARBAROS MAHALLESİ - Bağcılar
    1. LİSELER - Bahçelievler
    1. HASTANE - Bahçelievler
    1. ŞEHİT FERİT DEMİR - Bahçelievler
    1. KOCASİNAN İLKOKULU - Bahçelievler
    1. GAZİ CADDESİ - Bahçelievler
    1. YENİBOSNA CEM EVİ - Bahçelievler
    1. KARABURUN - Bahçelievler
    1. MEVLANA CAMİİ - Bahçelievler
    1. DEREYOLU - Bahçelievler
    1. ZAFER MAHALLESİ - Bahçelievler
    1. ŞEHİT MAHİR AYABAK - Bahçelievler
    1. ŞELALE SOKAK - Bahçelievler
    1. TÜRKİSTAN - Bahçelievler
    1. AHMET YESEVİ CADDESİ - Bahçelievler
    1. YENİBOSNA METRO - Bakırköy
    1. ŞİRİNEVLER - Bakırköy
    1. ÇOCUK SİTESİ - Bakırköy
    1. DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ DURAĞI - Bakırköy
    1. İNCİRLİ (E-5) - Bakırköy
    1. İNCİRLİ METROBÜS - Bakırköy
    1. BAKIRKÖY ADLİYESİ - Bakırköy
    1. KOCATEPE - Bakırköy
    1. TINAZTEPE - Zeytinburnu
    1. NAKLİYECİLER SİTESİ - Zeytinburnu
    1. CEVİZLİBAĞ - Zeytinburnu
    1. TOPKAPI PANORAMA 1453 - Zeytinburnu
    1. MİLLET CADDESİ - Zeytinburnu
    1. PAZARTEKKE - Fatih
    1. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ - Fatih
    1. ÇAPA - Fatih
    1. FINDIKZADE - Fatih
    1. HASEKİ - Fatih
    1. YUSUFPAŞA - Fatih
    1. AKSARAY RİNG - Fatih

97 saatleri

97 numaralı otobüs hattı, 15 Temmuz Mahallesi ile Aksaray arasında önemli bir ulaşım bağlantısı sağlar. Bu hattın sefer saatleri genellikle sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar devam eder. 15 Temmuz Mahallesi Aile Sağlığı Merkez yönünden başlayarak, 97 saatleri şöyledir:

  • İş Günleri: 05:05 - 23:05
  • Cumartesi: 05:05 - 22:32
  • Pazar: 05:30 - 23:00

Hattın güncel sefer saatleri ve olası değişiklikler için İETT’nin resmî web sitesini veya mobil uygulamasını kontrol etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray İETT otobüs
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