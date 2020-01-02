97 yaşındaki adamın evi ile birlikte 10 bin lirası da kül oldu

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Edilli köyünde çıkan yangında yaşlı adamın yatağının arasında sakladığı 10 bin lira ile birlikte evi yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine bağlı Edilli köyünde yalnız yaşayan 97 yaşındaki Gülağa Şahin, evde sobayı yaktığı esnada bir anda alevler yatağa sıçradı. Kendini dışarı atan yaşlı adam itfaiyeye haber verdi. İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki evde çıkan yangına Niksar Belediye ekipleri müdahale etti. Alevlerin sardığı tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaşlı adamın yatağının arasında sakladığı 10 bin lira da kül oldu. Yaşlı adam eviyle birlikte parasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

