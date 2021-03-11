97 yıl sonra gelen müjde: Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk miras kaldı

Geriçam Mahallesi'nde yaşayan Akar Ailesi, Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden aldıkları bir tebligatla hayatlarının sürprizini yaşadı. Çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan 6 kardeş, tebligatta mirasçısı oldukları Mersin'in Anamur ilçesinde içinde muz seraları bulunan 4 dönümlük tarla için kamulaştırma kararının alındığını gördü. Böyle bir arazileri olduğundan habersiz kardeşler, işin peşine düşünce gerçeği öğrendi.

1'nci Dünya Savaşı'nda Suriye-Filistin Cephesi'nde savaşa katılarak şehit olduğu sanılan dedeleri Hüseyin Akar'ın gerçekte yaşamını yitirmediği ve Mersin'in Anamur ilçesine yerleştiği ortaya çıktı. Beyağaç'taki köyüne dönmeyen, Anamur'da evlenip kendine bir hayat kuran dede Hüseyin Akar'ın burada çiftçilikle uğraştığı, mülk sahibi olduğu ve 1917 yılında Anamur'da hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAZİNİN SATIŞI İÇİN DAVA AÇILDI

Ailenin Avukatı Savaş Honluk da nüfus ve tapu müdürlüğünde yaptırdığı bilirkişi incelemesi ile ailenin soy bağını ortaya çıkarıp, Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava ile Hüseyin Akar'ın tek mirasçısının 1987'de hayatını kaybeden oğlu İbrahim Akar olduğunu resmileştirdi.