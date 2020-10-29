97. yıla özel Cumhuriyet konvoyu! Caddeler böyle renklendi

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlamalar Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal’ın Hükümet Konağında tebrikleri kabulü ile başladı. Törende Kaymakam Recep Koşal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Koşal, “Milletimizin ve vatanımızın varlığını ve geleceğini korumak amacıyla kök saldığımız toprakları terk etmeyerek 7'sinden 70'ine bir olup verdiğimiz istiklal mücadelesinde dört bir tarafı şehit kanıyla suladığımız bu kutsal toprakları vatan kıldık. Bugün kutladığımız bayramları nasıl elde ettiğimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Sarıkamış’ı, Çanakkale’yi, Sakarya’yı ve bugün 15 Temmuz, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı, Libya’yı, Azerbaycan’ı, Karadeniz ve Akdeniz'de verdiğimiz mücadeleyi unutturmayacağız. Bu duygu ve düşünce ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.

'YAŞASIN CUMHURİYET' KONVOYU SARIKAMIŞ CADDESİ'NDE

Koronavirüs salgını kapsamında gerçekleştirilemeyecek yürüyüş yerine binlerce aracın katıldığı konvoy güne damgasını vurdu.