HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 97. yıla özel Cumhuriyet konvoyu! Caddeler böyle renklendi

97. yıla özel Cumhuriyet konvoyu! Caddeler böyle renklendi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 14:13 | Son Güncelleme

Cumhuriyet'in 97. yıldönümü için Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Cumhuriyet Bayramı için konvoy yapıldı. Düzenlenen tören sonrası yola çıkan konvoyda Türk bayraklarıyla kaplı araçlar caddeyi renklendirdi.

97. yıla özel Cumhuriyet konvoyu! Caddeler böyle renklendi

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlamalar Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal’ın Hükümet Konağında tebrikleri kabulü ile başladı. Törende Kaymakam Recep Koşal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Koşal, “Milletimizin ve vatanımızın varlığını ve geleceğini korumak amacıyla kök saldığımız toprakları terk etmeyerek 7'sinden 70'ine bir olup verdiğimiz istiklal mücadelesinde dört bir tarafı şehit kanıyla suladığımız bu kutsal toprakları vatan kıldık. Bugün kutladığımız bayramları nasıl elde ettiğimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Sarıkamış’ı, Çanakkale’yi, Sakarya’yı ve bugün 15 Temmuz, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı, Libya’yı, Azerbaycan’ı, Karadeniz ve Akdeniz'de verdiğimiz mücadeleyi unutturmayacağız. Bu duygu ve düşünce ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.

'YAŞASIN CUMHURİYET' KONVOYU SARIKAMIŞ CADDESİ'NDE

AW152501_09

Koronavirüs salgını kapsamında gerçekleştirilemeyecek yürüyüş yerine binlerce aracın katıldığı konvoy güne damgasını vurdu.

Yapılan konvoydan sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliği ziyaret edilerek dualar okundu.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği “Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Araçlarda Türk Bayrağı ve siren sesleri ile “Yaşasın Cumhuriyet” sloganları atıldı.

“Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu havadan da görüntülendi.

AW152501_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler
Ünlü isim devreye girdi: Çektiği işkenceleri unutturacağızÜnlü isim devreye girdi: Çektiği işkenceleri unutturacağız
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay
Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhuriyet ile yaşıt! Fethiye Teyze o günleri anlattı
Cumhuriyet ile yaşıt! Fethiye Teyze o günleri anlattı
Su yüzeyini kaplamışlardı! Korkutan görüntünün nedeni ortaya çıktı
Su yüzeyini kaplamışlardı! Korkutan olayın nedeni ortaya çıktı
Gaziantep'ten acı haber... Soluk borusuna mama kaçan Fatma bebek öldü
Günün en acı haberi... Bebeğinin cenazesini kucağında çıkardı
Bozkırın nazar boncuğu: Gökpınar gölü
Gören hayran kalıyor! Bakın hangi kentte
Ömür Gedik işkence gören deve için harekete geçti: Çektiklerini unutturacağız!
Ünlü isim devreye girdi: Çektiği işkenceleri unutturacağız
28 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 28 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.