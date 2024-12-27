971 nerenin kodu? +971 hangi ülkenin telefon kodu?

Ülkeler arası iletişimde en sık tercih edilen iletişim ağı telefondur. İnsanlar birbirlerinden haber alabilmek için telefon görüşmesi yaparlar. Yurt dışında yaşayan biriyle konuşabilmek için o kişinin yaşadığı ülkenin arama kodunun bilinmesi gerekir. Telefon kodu olarak da tanımlanan arama kodları, her ülke için farklı olarak belirlenmiştir. Bu telefon kodlarından biri 971 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kod, bir ülke için belirlenmiş olan telefon kodları arasındadır.

971 nerenin kodu?

Bir ülkede yaşayan biri, başka bir ülkede bulunan yakınını aramak istediğinde o ülkenin telefon kodunu çevirir. Her ülkenin kendine has bir arama kodu bulunduğundan bu kodların önceden öğrenilmesi önemlidir. 971 rakamlı kod da bir ülkenin telefon kodu olarak bilinmektedir. 971 telefon kodu, Birleşik Arap Emirlikleri ülkesine arama yapmak için gerekli olan koddur. Zaman zaman bazı kişilerin telefonlarına çeşitli numaralardan cevapsız çağrılar gelebilmektedir. Bu numaralardan biri 971 rakamı ile başlıyorsa, bu çağrının Birleşik Arap Emirlikleri ülkesinden geldiği kolayca anlaşılabilmektedir.

+971 hangi ülkenin telefon kodu?

Ülke kodları, uluslararası iletişimin kurulmasında büyük bir değere sahiptir. Bu ülke kodlarından biri, Birleşik Arap Emirlikleri ülkesine ait olan 971 telefon kodudur. Bu kod başına çift sıfır konularak çevrilebileceği gibi +971 şeklinde de arama gerçekleştirilebilmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu bölgesinde Arap Yarımadası’nın güneydoğu kesiminde konumlanan bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Arap lezzetlerinin öne çıktığı bu ülkenin başkenti ise Abu Dabi’dir. Bu ülkeye ziyaret amaçlı gidenler ile iletişim kurmak isteyenlerin telefon ederken numaranın başına +971 ülke kodunu mutlaka koymaları gerekmektedir.