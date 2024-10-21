98 saatleri ve durakları - 98 Fenertepe / Başakşehir - Bakırköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Toplu taşıma durakları, yolcuların hangi hatların hangi saatlerde hareket ettiğini öğrenebilmesi için kritik bir rol oynar. Durak isimleri, genellikle coğrafi konum, yakın çevredeki tanınmış noktalar ya da yerel özelliklerle belirlenir. Bu sayede yolcular, hangi duraktan hangi araca bineceklerini daha kolay anlayabilirler.

Sefer saatleri ise, toplu taşıma araçlarının ne zaman hareket ettiğini gösteren bilgilerdir. Bu bilgiler, ulaşım planlamasında yolculara zaman kazandırır. Sefer saatleri genellikle haftalık olarak belirlenir ve gün içinde değişiklik gösterebilir.

98 durakları

98 durak isimleri aşağıdaki gibidir:

FENERTEPE PERONLAR - Başakşehir

FENERTEPE CADDESİ - Başakşehir

YEŞİL KORU - Başakşehir

11.BÖLGE - Başakşehir

TOKİ FENERTEPE ORTAOKULU - Başakşehir

13.BÖLGE - Başakşehir

TOKİ OSMANGAZİ İLKOKULU - Başakşehir

14.BÖLGE - Başakşehir

ATİLLA ALTIKAT CADDESİ - Başakşehir

BAŞAKŞEHİR KAYMAKAMLIĞI - Başakşehir

HİSAR SİTESİ - Başakşehir

BAŞAKŞEHİR 5.ETAP - Başakşehir

YEŞİLVADİ - Başakşehir

METROKENT - Başakşehir

BAŞAKŞEHİR POLİS MERKEZİ - Başakşehir

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CADDESİ - Başakşehir

BAŞAKŞEHİR 1.ETAP - Başakşehir

ONURKENT - Başakşehir

A1 YOLU - Başakşehir

AKİF İNAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Başakşehir

FESLEĞEN SİTESİ - Başakşehir

BİZİMEVLER - Başakşehir

ÜNİVERSİTELİLER SİTESİ - Başakşehir

İSKİ TESİSLERİ - Başakşehir

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP - Başakşehir

BAŞAKŞEHİR 1.ETAP CAMİİ - Başakşehir

BAŞAKŞEHİR BULVARI - Başakşehir

CAHİT ZARİFOĞLU İLKOKULU - Başakşehir

BAŞAK KONUTLARI - Başakşehir

BAŞAKŞEHİR YOLU - Başakşehir

TORMAK SANAYİ SİTESİ - Başakşehir

SARAÇLAR SİTESİ - Başakşehir

AYMA KOOPERATİFİ - Başakşehir

ZİYA GÖKALP - Başakşehir

ZİYA GÖKALP METRO - Başakşehir

KERESTECİLER SİTESİ - Başakşehir

ELEKTRİK KURUMU - Başakşehir

TEM YOLU - Başakşehir

İMSAN SANAYİ SİTESİ - Küçükçekmece

İETT İKİTELLİ GARAJI - Küçükçekmece

ATATÜRK MAHALLESİ - Küçükçekmece

İKİTELLİ CADDESİ - Küçükçekmece

HALKALI YOLU - Küçükçekmece

GÜNEŞPARK EVLERİ - Küçükçekmece

KOCA ALİ SOKAK - Küçükçekmece

SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - Küçükçekmece

OYAK SİTESİ - Küçükçekmece

MESLEK LİSESİ - Küçükçekmece

DİŞ HASTANESİ - Küçükçekmece

KARBOSAN - Küçükçekmece

KAUÇUK SANAYİİ - Küçükçekmece

BORU SANAYİİ - Küçükçekmece

FEVZİ ÇAKMAK MEYDANI - Küçükçekmece

SEFAKÖY MERKEZ - Küçükçekmece

AREL ÜNİVERSİTESİ - Küçükçekmece

KÜÇÜKÇEKMECE NİKAH SARAYI - Bakırköy

FİDANLIK - Bakırköy

KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - Bakırköy

KULELİ - Bakırköy

ŞİRİNEVLER - Bakırköy

ÇOCUK SİTESİ - Bakırköy

DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ DURAĞI - Bakırköy

İNCİRLİ - Bakırköy

DİKİLİTAŞ - Bakırköy

KLİNİK - Bakırköy

ŞEKEREVLER - Bakırköy

YÜCETARLA - Bakırköy

ZUHURATBABA - Bakırköy

ZİRAAT ODASI - Bakırköy

BAKIRKÖY - Bakırköy



98 saatleri

Hafta içi ve hafta sonu Fenertepe Peronlar yönünden her gün ilk sefer 05:15, son sefer de iş günleri 23:00'te, cumartesi günleri 22:30'da, pazar günleri ise 21:40’ta yapılmaktadır. Sefer saatleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmî web sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden kontrol edilebilir, çünkü güncel bilgiler burada sürekli olarak güncellenmektedir.