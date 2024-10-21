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98 saatleri ve durakları - 98 Fenertepe / Başakşehir - Bakırköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:11
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İnsanların günlük yaşamlarında sıkça ihtiyaç duyduğu bilgilerden biri, toplu taşıma duraklarının isimleri ve sefer saatleridir. Şehir içi ulaşımda, zaman yönetimi ve planlama açısından bu bilgiler büyük önem taşır. Özellikle büyükşehirlerde, pek çok insan işe, okula ya da çeşitli aktivitelere ulaşmak için toplu taşıma araçlarını kullanmaktadır. Peki, 98 Fenertepe / Başakşehir - Bakırköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri nelerdir?

98 saatleri ve durakları - 98 Fenertepe / Başakşehir - Bakırköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Toplu taşıma durakları, yolcuların hangi hatların hangi saatlerde hareket ettiğini öğrenebilmesi için kritik bir rol oynar. Durak isimleri, genellikle coğrafi konum, yakın çevredeki tanınmış noktalar ya da yerel özelliklerle belirlenir. Bu sayede yolcular, hangi duraktan hangi araca bineceklerini daha kolay anlayabilirler.

Sefer saatleri ise, toplu taşıma araçlarının ne zaman hareket ettiğini gösteren bilgilerdir. Bu bilgiler, ulaşım planlamasında yolculara zaman kazandırır. Sefer saatleri genellikle haftalık olarak belirlenir ve gün içinde değişiklik gösterebilir.

98 durakları

98 durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. FENERTEPE PERONLAR - Başakşehir
    1. FENERTEPE CADDESİ - Başakşehir
    1. YEŞİL KORU - Başakşehir
    1. 11.BÖLGE - Başakşehir
    1. TOKİ FENERTEPE ORTAOKULU - Başakşehir
    1. 13.BÖLGE - Başakşehir
    1. TOKİ OSMANGAZİ İLKOKULU - Başakşehir
    1. 14.BÖLGE - Başakşehir
    1. ATİLLA ALTIKAT CADDESİ - Başakşehir
    1. BAŞAKŞEHİR KAYMAKAMLIĞI - Başakşehir
    1. HİSAR SİTESİ - Başakşehir
    1. BAŞAKŞEHİR 5.ETAP - Başakşehir
    1. YEŞİLVADİ - Başakşehir
    1. METROKENT - Başakşehir
    1. BAŞAKŞEHİR POLİS MERKEZİ - Başakşehir
    1. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CADDESİ - Başakşehir
    1. BAŞAKŞEHİR 1.ETAP - Başakşehir
    1. ONURKENT - Başakşehir
    1. A1 YOLU - Başakşehir
    1. AKİF İNAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Başakşehir
    1. FESLEĞEN SİTESİ - Başakşehir
    1. BİZİMEVLER - Başakşehir
    1. ÜNİVERSİTELİLER SİTESİ - Başakşehir
    1. İSKİ TESİSLERİ - Başakşehir
    1. BAŞAKŞEHİR 2.ETAP - Başakşehir
    1. BAŞAKŞEHİR 1.ETAP CAMİİ - Başakşehir
    1. BAŞAKŞEHİR BULVARI - Başakşehir
    1. CAHİT ZARİFOĞLU İLKOKULU - Başakşehir
    1. BAŞAK KONUTLARI - Başakşehir
    1. BAŞAKŞEHİR YOLU - Başakşehir
    1. TORMAK SANAYİ SİTESİ - Başakşehir
    1. SARAÇLAR SİTESİ - Başakşehir
    1. AYMA KOOPERATİFİ - Başakşehir
    1. ZİYA GÖKALP - Başakşehir
    1. ZİYA GÖKALP METRO - Başakşehir
    1. KERESTECİLER SİTESİ - Başakşehir
    1. ELEKTRİK KURUMU - Başakşehir
    1. TEM YOLU - Başakşehir
    1. İMSAN SANAYİ SİTESİ - Küçükçekmece
    1. İETT İKİTELLİ GARAJI - Küçükçekmece
    1. ATATÜRK MAHALLESİ - Küçükçekmece
    1. İKİTELLİ CADDESİ - Küçükçekmece
    1. HALKALI YOLU - Küçükçekmece
    1. GÜNEŞPARK EVLERİ - Küçükçekmece
    1. KOCA ALİ SOKAK - Küçükçekmece
    1. SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - Küçükçekmece
    1. OYAK SİTESİ - Küçükçekmece
    1. MESLEK LİSESİ - Küçükçekmece
    1. DİŞ HASTANESİ - Küçükçekmece
    1. KARBOSAN - Küçükçekmece
    1. KAUÇUK SANAYİİ - Küçükçekmece
    1. BORU SANAYİİ - Küçükçekmece
    1. FEVZİ ÇAKMAK MEYDANI - Küçükçekmece
    1. SEFAKÖY MERKEZ - Küçükçekmece
    1. AREL ÜNİVERSİTESİ - Küçükçekmece
    1. KÜÇÜKÇEKMECE NİKAH SARAYI - Bakırköy
    1. FİDANLIK - Bakırköy
    1. KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - Bakırköy
    1. KULELİ - Bakırköy
    1. ŞİRİNEVLER - Bakırköy
    1. ÇOCUK SİTESİ - Bakırköy
    1. DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ DURAĞI - Bakırköy
    1. İNCİRLİ - Bakırköy
    1. DİKİLİTAŞ - Bakırköy
    1. KLİNİK - Bakırköy
    1. ŞEKEREVLER - Bakırköy
    1. YÜCETARLA - Bakırköy
    1. ZUHURATBABA - Bakırköy
    1. ZİRAAT ODASI - Bakırköy
    1. BAKIRKÖY - Bakırköy

98 saatleri

Hafta içi ve hafta sonu Fenertepe Peronlar yönünden her gün ilk sefer 05:15, son sefer de iş günleri 23:00'te, cumartesi günleri 22:30'da, pazar günleri ise 21:40’ta yapılmaktadır. Sefer saatleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmî web sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden kontrol edilebilir, çünkü güncel bilgiler burada sürekli olarak güncellenmektedir.

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Bakırköy otobüs
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