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98 yaşındaki amcanın başkan adayı Yıldırım ile Ümraniye-Fenerbahçe sohbeti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 09:50 | Son Güncelleme

Futbol hayranı 98 yaşındaki, 20 torun sahibi Hasan amca ile karşılaşan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, onunla Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını konuştu.

Futbol hayranı 98 yaşındaki, 20 torun sahibi Hasan amca ile karşılaşan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, onunla Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını konuştu. Fenerbahçe ile ilgili, “Tekmede kötü, voleybolda iyi” diyen Hasan amca, “Başakşehir iyi oynuyor, helal olsun” dedi.
Ümraniye’deki mahalle ve sivil toplum kuruluşlarını karış karış dolaşarak, vatandaşlarla buluşan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Çankırı İli Kurşunlu İlçesi Demirciören Köyü Derneği ziyareti sırasında 98 yaşındaki Hasan Arpacı ile maç sohbeti yaptı. Yaşına rağmen hâlâ arıcılık yaptığını öğrendiği 20 torun sahibi Hasan Arpacı ile sohbet eden Yıldırım, Hasan amcaya dün akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşan Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını sordu. Önce Fenerbahçe’yi değerlendiren Arpacı, “Tekmede kötü, voleybolda iyi” dedi. Maçları kaçırmadan izlediği öğrenilen Hasan Arpacı, Ümraniyespor için de “İnşallah kupayı alır” temennisinde bulundu. Hasan amca, ’yeni sezonda kim şampiyon olsun’ şeklindeki bir soruya ise, “Bu sene şampiyon olursa yeni yetmeler olsun. Başakşehir iyi oynuyor, helal olsun” dedi.
Başkan adayı Yıldırım ise, “Başakşehir iyi oynuyor değil mi. Ben de Başakşehir’de yöneticiyim” dedi. Yıldırım, Hasan amcanın elini öperek, dua etmesini istedi.

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