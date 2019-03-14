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98 yaşındaki emekli doktor, sobadan zehirlenip öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

KONYA'da emekli doktor Türkan Eren (98), yalnız yaşadığı evinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da emekli doktor Türkan Eren (98), yalnız yaşadığı evinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti. Emekli doktor Türkan Eren'den haber alamayan oğlu Mehmet Ali Eren, bugün saat 10.30 sıralarında annesinin yalnız yaşadığı Meram ilçesi Armağan Mahallesi Melikşah Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın giriş katındaki daireye geldi. İçeri girdiğinde annesini hareketsiz yatarken bulan Mehmet Ali Eren, polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen sağlık görevlileri, Türkan Eren'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde inceleme yapan polis de Eren'in ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Sobadan sıçrayan kıvılcımların bazı eşyaları tutuşturduğu, alevlerin büyümeden söndüğü de belirledi. Türkan Eren'in kedisi de ölü bulundu. Türkan Eren'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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