HABER

98 yaşındaki hastaya kalça protezi ameliyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 19:17 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, merdivenden düşüp kalçasını kıran 98 yaşındaki Emine Sepici geçirdiği başarılı operasyon sonrası yürümeye hazırlanıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde merdivenden düşüp kalçasını kıran 98 yaşındaki hastaya ameliyatla kalça protezi takıldı.

Yaklaşık bir hafta önce evinde merdivenden düşüp kalçasını kıran Emine Sepici, Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Hakan Şirin tarafından muayene edilen kadının, kalça kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Tetkiklerin ardından ameliyata alınan Sepici'ye, Dr. Şirin ve ekibi tarafından kalça protezi takıldı. Sepici, başarılı geçen operasyon sonrası yürümeye hazırlanıyor.

Dr. Şirin yaptığı açıklamada, hastalara şifa dağıtmak için ellerinden gelenin en iyisi yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Hastanın ilerleyen yaşına rağmen ameliyatın son derece başarılı geçtiğini anlatan Şirin, Sepici'nin en kısa sürede yürümeye başlayacağını ifade etti.

Sepici de doktor ve hemşirelerin kendisine çok iyi baktığını, kendisini iyi hissettiğini belirtti.

"En kısa sürede yürüyeceğim için ayrıca mutluyum." diyen Sepici, emeği geçen doktor ve sağlık personeline teşekkür etti.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Çavuşoğlu'dan BM'nin Kaşıkçı cinayeti raporu açıklamasıÇavuşoğlu'dan BM'nin Kaşıkçı cinayeti raporu açıklaması
Şehidin anne ve babası, şiir okuyan Feyza Nur'u bağrına bastıŞehidin anne ve babası, şiir okuyan Feyza Nur'u bağrına bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emine Sepici Gölbaşı Devlet Hastanesi kalça protezi

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yaya ölümleri azaldı

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilit

İntihar girişimi trafiği kilitledi!

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.