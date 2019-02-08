98 yaşındaki hastaya kalça protezi ameliyatı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde merdivenden düşüp kalçasını kıran 98 yaşındaki hastaya ameliyatla kalça protezi takıldı.

Yaklaşık bir hafta önce evinde merdivenden düşüp kalçasını kıran Emine Sepici, Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Hakan Şirin tarafından muayene edilen kadının, kalça kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Tetkiklerin ardından ameliyata alınan Sepici'ye, Dr. Şirin ve ekibi tarafından kalça protezi takıldı. Sepici, başarılı geçen operasyon sonrası yürümeye hazırlanıyor.

Dr. Şirin yaptığı açıklamada, hastalara şifa dağıtmak için ellerinden gelenin en iyisi yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Hastanın ilerleyen yaşına rağmen ameliyatın son derece başarılı geçtiğini anlatan Şirin, Sepici'nin en kısa sürede yürümeye başlayacağını ifade etti.

Sepici de doktor ve hemşirelerin kendisine çok iyi baktığını, kendisini iyi hissettiğini belirtti.

"En kısa sürede yürüyeceğim için ayrıca mutluyum." diyen Sepici, emeği geçen doktor ve sağlık personeline teşekkür etti.

