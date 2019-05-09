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98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:26 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşayan Rus savaş kahramanı Dr. Valentina Lyatifova (98), yıllara meydan okuyor. Dr. Lyatifova, 2'nci Dünya Savaşı'nın sona erdiği günün yıl dönümünde kendisini ziyarete gelen Rus misafirlerini üniforması, kepi ve madalyalarıyla karşıladı.

Rusya, 2'nci Dünya Savaşı'nın bittiği gün olan 9 Mayıs'ı Kızıl Meydan'da düzenlenen törenlerle kutluyor. Alman Nazilerin durdurulduğu ve Ruslar tarafından zafer olarak anılan o günün yıl dönümünde Antalya'ya yaşayan savaş kahramanı Dr. Valentina Lyatifova da unutulmadı. Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı ve Svetlana Dudceac, kentte yaşayan yerleşik Ruslar adına Lyatifova'yı evinde ziyaret etti. Lyatifova ziyarete gelen misafirlerini üniforması, madalyaları ve kepiyle karşıladı. İlerleyen yaşı nedeniyle sağlık sorunları ilerleyen Lyatifova'nın yürümekte güçlük çektiği ve tekerlekli sandalyede oturduğu dikkati çekti.

Kendisi gibi doktor olan Azeri Mabud Lyatifov ile cephede tanışıp evlenen ve Bakü'ye yerleşen çiftin, iki çocukları oldu. Doktor olan kızı Leyla Lyatifova ile birlikte 15 yıl önce Antalya'ya yerleşen Valentina Lyatifova, burada Ruslar tarafından çok tanınan ve sevilen bir savaş kahramanı olarak her yıl anıldı. Eşinin yaşamını yitirmesinin ardından kızıyla birlikte oturmaya başlayan Valentina Lyatifova, göğsüne iliştirdiği madalyalarını ise yanından ayırmıyor.
2'nci Dünya Savaşı'nda 27 milyon kişinin Sovyetler Birliği'nde yaşamını yitirdiğini belirten Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, savaşta mücadele eden herkese minnettar olduklarını söyledi. Valentina Lyatifova'yı ziyaret ederek iyi dileklerini ve minnet duygularını sunan Balcı, kendisine çiçek verdi.
Valentina Lyatifova'nın kızı Leyla ise 98 yaşında olmasına rağmen annesinin birçok şeyi hatırladığını söyledi. Zorlu savaş yıllarını her zaman kendilerine anlattığından söz eden Leyla Lyatifova, şunları söyledi:
“Annem genç zamanında doktor olmuş ve cephede babamla tanışmış. Babam da doktordu. Sonra evlendiler. Madalyalar annemin savaşta çok başarılı işler yaptığının göstergesi. Kahraman olduğu için verdiler. O savaştan hayatta kalan insan sayısı çok azaldı. Yaşına göre bazı sağlık sorunları var" (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Rus madalya

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