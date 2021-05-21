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  4. 98 yaşındaki yaşlı kadının başına gelmeyen kalmadı! Sahte parayla zekat verdiler

98 yaşındaki yaşlı kadının başına gelmeyen kalmadı! Sahte parayla zekat verdiler

21.05.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da yalnız yaşayan 98 yaşındaki Mühibe Bayrak’a bir şahıs sahte parayla zekat verdi. Yaşlı kadın paranın sahte olduğunu ise alışverişe çıktığında öğrendi. Geçen sene de yardım için geldiğini söyleyen bir şahsa evindeki bin 600 TL'sini çaldıran yaşlı kadın, görenlerin içini sızlattı.

98 yaşındaki yaşlı kadının başına gelmeyen kalmadı! Sahte parayla zekat verdiler

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi’nde yaşayan 98 yaşındaki Mühibe Bayrak’a geçtiğimiz Ramazan ayında zekat diye verilen 200 TL sahte çıktı. Yaşlı kadın paranın sahte olduğunu ise boya almak için boyacıya gittiğinde öğrendi. Eşini trafik kazasında kaybeden ve çocuğu olmayan, tek başına yaşayan Mühibe ninenin bu hali görenlerin içini sızlattı. Mühibe Bayrak, geçtiğimiz yıl da aynı şekilde evinin soyularak parasının çalındığını anlattı.

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GEÇEN SENE DE BİN 600 LİRASINI KAPTIRDI

Belediye görevlisi olarak yardım etmek için geldiğini söylen şahsın bin 600 lirasını aldığını anlatan Bayrak, “Geçen sene ben kapıda otururken bir tane adam geldi. Bana belediyeden geldiğini ve yaşlılara yardım ettiklerini söyledi. Kendisine bin TL verirsem bana sürekli yardım bağlayacağını söyledi, önce inandım ama sonra vazgeçtim. O sırada da kardeşimin oğlu emekli maaşımı getirdi. Bayramdan dolayı da ikramiye verdikleri için yüklü bir miktardı. Ben de parayı sedirin üzerine koydum, kaşla göz arası paradan bin 600 TL alıp gitmiş. Geriye de 900 TL bırakmış. Sonra polislere de şikayet ettim ama bulamadılar. İnşallah başkasının başına gelmez” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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