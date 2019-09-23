99/4 askerlik yerleri açıklandı mı? E- devlet girişi ile askerlik yeri nasıl öğrenilir?

2019 Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanması için vakit geldi. Bugün 99/4 tertip asker adayları nerede askerlik yapacaklarını öğrenecekler. Askerlik yerleri ile beraber yedek sınıflandırma sonuçları da ilan edilecek. Peki askerlik yeri nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bugün 99/4 tertip asker adayları askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenecekler. E-Devlet platformunda Milli Savunma Bakanlığı başlığı altındaki Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu sayfasından askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz. Söz konusu askerlik yeri sorgulama sayfasına aşağıdaki bağlantıdan erişebilir ve nerede askerlik yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

Askerlik yeri sorgulama için tıklayınız

ASKERE GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER?