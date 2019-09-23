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99/4 askerlik yerleri açıklandı mı? E- devlet girişi ile askerlik yeri nasıl öğrenilir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

Pek çok asker adayının beklediği açıklama bugün Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü yani MSB ASAL tarafından yapılacak. MSB 99/4 tertibin askerlik yerlerini ve yedek subay sınıflandırma sonuçlarını ilan edecek. Peki askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte E-devlet girişi ile askerlik yeri sorgulama ve 2019 Kasım celbi ile ilgili detaylar...

99/4 askerlik yerleri açıklandı mı? E- devlet girişi ile askerlik yeri nasıl öğrenilir?

2019 Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanması için vakit geldi. Bugün 99/4 tertip asker adayları nerede askerlik yapacaklarını öğrenecekler. Askerlik yerleri ile beraber yedek sınıflandırma sonuçları da ilan edilecek. Peki askerlik yeri nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bugün 99/4 tertip asker adayları askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenecekler. E-Devlet platformunda Milli Savunma Bakanlığı başlığı altındaki Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu sayfasından askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz. Söz konusu askerlik yeri sorgulama sayfasına aşağıdaki bağlantıdan erişebilir ve nerede askerlik yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

Askerlik yeri sorgulama için tıklayınız

ASKERE GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER?

  1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan
  2. Banyo Malzemeleri
  3. Kişisel Bakım Malzemeleri
  4. El ve Yüz İçin Vücut Kremi
  5. İçlik
  6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi
  7. Traş Malzemeleri
  8. Saat
  9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti
  10. Siyah Asetat Kalem ve Siyah ve Mavi Tükenmez Kalem
  11. Ziraat Banka Kartı
  12. Ufak Not Defteri
  13. Ufak Cep Feneri ve Okuma Lambası
  14. Bot Boyası ve Bot Fırçası
  15. İğne iplik ve Çengelli iğne
  16. Ortopedik tabanlık ve Vatka
  17. Bere, Boyunluk ve Eldiven
  18. Askılık
  19. Islak Mendil ve Selpak
  20. Yara bandı ve Kulak tıkacı
  21. Sivil Giysiler
  22. Bankamatik Kartı
  23. Mantar Kremi
  24. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)
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Anahtar Kelimeler:
askerlik yeri MSB E Devlet

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