HABER

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

Kasın celbi ile askere alınacak ve askerlik vazifesini nerede yapacağını merak edenlerin beklediği açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi. MSB 99’4 yani 2019 Kasım celbi için askerlik yerleri ne zaman ilan edilecek açıkladı. Peki askerlik yeri nereden öğrenilir?

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celp dönemi yaklaşıyor ama bu dönemde askere gidecekler henüz nerede askerlik yapacaklarını bilmiyorlar. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre 99/4 tertiplerin nerede askerlik yapacaklarını öğrenmelerine az bir süre kaldı.

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığının konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak."

KASIM 2019 CELP DUYURUSU

  1. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

  2. Kasım 2019 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine (snl), yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıranlar, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanlar (sınıflandırılmamış olanlar) alınacaktır.

  • Kasım 2019 sınıflandırma döneminde; 20 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklaması yapılan ve sınıflandırma nitelik listesine alınan yükümlülerden askerlik hizmeti tercihini yaptırmayanların 31 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar askerlik hizmeti tercihi işlemini e-devlet üzerinden veya en yakın askerlik şubesi başkanlıkarına müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. askerlik hizmeti tercihi işlemini yapmayanlar mevcut bilgilerine göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

  • 7179 sayılı Askeralma Kanununun 23'üncü maddesi gereği celp ve sevk dönemi bitim tarihini kapsayan istirahat raporu bulunan yükümlüler, istirahat raporunun bitim tarihini takip eden ilk iş günü askerlik şubesi başkanlığına müracaat edecektir.

  • Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

  • Seçim ve sınıflandırma sonucunda;

    • A. Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 01 kasım 2019 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 ekim 2019 tarihinde, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 kasım 2019 tarihinde, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 02 aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

    B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesine kadar e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. bu tarihlerden sonra sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.

    C. Yol ve iaşe parası, e-devlet üzerinden sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. yükümlüler isimlerine yapılan ödemeleri ptt şubelerinden veya ptt kartı ile PTT Matiklerden alabileceklerdir.

    1. Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

    2. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

    3. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.trinternet adresinden ve trt teleteksten ulaşabilirler.


    Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...
    Öğrencilere ‘Hoş geldin’ aşuresiÖğrencilere ‘Hoş geldin’ aşuresi
    600 yıllık türbede definecilerin açtığı çukur kapatıldı600 yıllık türbede definecilerin açtığı çukur kapatıldı
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    askerlik yeri celp Milli Savunma Bakanlığı MSB

    En Çok Okunan Haberler

    İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

    İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

    Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

    Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

    İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

    İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

    Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

    Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

    İsrail'de seçimlerde sürpriz!

    İsrail'de seçimlerde sürpriz!

    Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

    Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

    İlginizi Çekebilir

    "Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

    "Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

    Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

    Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

    Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

    Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

    Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

    Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

    Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

    Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

    Tuzla'da yangın paniği!

    Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

    İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

    Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

    Yeni komando birlikleri sahaya indi

    Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

    Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

    Son dakika! İstanbul merkezli eş zamanlı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    Kuzenine cinsel istismarda bulunan sanığın cezası belli oldu

    İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.