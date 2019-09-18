99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım 2019 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine (snl), yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıranlar, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanlar (sınıflandırılmamış olanlar) alınacaktır.

Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığının konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Kasım celp dönemi yaklaşıyor ama bu dönemde askere gidecekler henüz nerede askerlik yapacaklarını bilmiyorlar. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre 99/4 tertiplerin nerede askerlik yapacaklarını öğrenmelerine az bir süre kaldı.

A. Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 01 kasım 2019 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 ekim 2019 tarihinde, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 kasım 2019 tarihinde, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 02 aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

7179 sayılı Askeralma Kanununun 23'üncü maddesi gereği celp ve sevk dönemi bitim tarihini kapsayan istirahat raporu bulunan yükümlüler, istirahat raporunun bitim tarihini takip eden ilk iş günü askerlik şubesi başkanlığına müracaat edecektir.

Kasım 2019 sınıflandırma döneminde; 20 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar yoklaması yapılan ve sınıflandırma nitelik listesine alınan yükümlülerden askerlik hizmeti tercihini yaptırmayanların 31 Ağustos 2019 (dahil) tarihine kadar askerlik hizmeti tercihi işlemini e-devlet üzerinden veya en yakın askerlik şubesi başkanlıkarına müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. askerlik hizmeti tercihi işlemini yapmayanlar mevcut bilgilerine göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesine kadar e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. bu tarihlerden sonra sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.

C. Yol ve iaşe parası, e-devlet üzerinden sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. yükümlüler isimlerine yapılan ödemeleri ptt şubelerinden veya ptt kartı ile PTT Matiklerden alabileceklerdir.