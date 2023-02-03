99 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 99 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları, Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenmiş olan ve maddeler hâlinde ayrılmış cezalardır. 99 trafik cezası da bu cezalar arasında yer alan cezalardan biridir. 99 trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafik kanunun belirlemiş olduğu "Tazminat ve giderlerin ödenmesi" başlığına istinaden konulmuş olan cezadır. 99 trafik cezasında kuralı sigortacıları kapsayan bir cezadır.

99 trafik cezası nedir?

Hayatın akışını etkileyen en önemli faktörlerden biri trafik kurallarıdır. Toplu yaşanan hemen her alanda olduğu gibi trafikte de belli başlı kurallar bulunur ve bu kurallara uyulmadığı zaman karşılığında cezai işlemler uygulanır. Kurallara uyulması için bulunan cezalar caydırıcı olması sebebiyle idari para ve hapis cezası olarak ikiye ayrılır. 99 trafik cezası da idari para cezası bulunan cezalardan biridir. 99 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, zarar gören kişilerin kaza ya da zarar ilişkin belgelerinin ibrazını 8 iş gününde zorunlu olan mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödememesi durumudur. Bu kurala uymayan sigortacılara 99 trafik cezası uygulanır.

99 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik cezaları kurallara uymayan kişilere uygulanan ve her kuralın ihlali karşılığında ödenen cezalardır. Bunlardan biri de 99 trafik cezasıdır. 99 trafik cezasında belirlenmiş olan kurala uymayan sigortacılara kara yolları trafik kanunu gereğince 99 trafik cezası uygulanır. 99 trafik cezası tutarı 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesine göre belirlenen idari para cezası uygulanır.

99 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezaları, ceza tebliğ edildikten sonraki ilk 15 iş günü içerisinde ödendiği takdirde dörtte bir oranda indirim uygulanır. Çoğu trafik cezasında indirim oranı uygulaması bulunurken bazı cezalarda indirim oranı yoktur. 99 trafik cezası tutarı da erken ödeme kapsamında indirim uygulanmayan cezalardır. 2023 yılı için belirlenen 99 trafik cezası tutarı 30.953 TL'dir.



