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99 yaşındaki babasını her gün iş yerine götürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

ANKARA'da lokanta işleten Sadık Candan, evde canı sıkılan babası Taşdan Candan'ı (99) her gün iş yerine götürüyor.

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da lokanta işleten Sadık Candan, evde canı sıkılan babası Taşdan Candan'ı (99) her gün iş yerine götürüyor. Taşdan Candan, gün boyu lokantada köşedeki divanda uyurken, yandaki masalarda müşteriler yemek yiyor.

​Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde lokanta işleten Sadık Candan, babası Taşdan Candan'ı her gün iş yerine götürüyor. Taşdan Candan, günün belirli saatlerinde lokantada köşedeki divanda uyurken, yandaki masalarda müşteriler yemek yiyor. Sadık Candan, annesi Resmine Candan'ın da 96 yaşında olduğunu belirtti. Anne ve babasının yazı Erzurum'da, kışı ise Ankara’da kendisinin yanında geçirdiğini söyledi. Babasının evde sıkıldığı için her gün kendisiyle lokantaya geldiğini ifade eden Sadık Candan, "Babam yaşına göre çok sağlıklı, sadece tansiyon hastası. Erzurum'un Şenkaya ilçesi Yüreğir köyünde yaşıyor. Ama kışın orası çok soğuk oluyor. Bu nedenle annem ve babamı Ankara'ya getiriyorum. Babam çok sağlıklıdır. Yazın bahçe işleriyle uğraşır. Ankara'da canı sıkıldığı için her gün yanıma getiriyorum. Lokantada yeri var. Divanda uyuyor. Sırf babamı görmek için lokantaya gelen müşteriler var" diye konuştu.

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