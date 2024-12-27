994 nerenin kodu? +994 hangi ülkenin telefon kodu?

Ülke kodları bir başka deyişle telefon kodları, yurt dışı aramalarında son derece önemli olan kodları kapsamaktadır. İnsanlar herhangi bir ülkeye arama yapmak istediğinde o ülkenin telefon kodunu çevirmektedir. Ardından alan kodu ve asıl numaralar tuşlanmaktadır. Dünyada bulunan tüm ülkeler için birer telefon kodu mevcuttur. +994 de bu telefon kodlarından biri olarak bilinmektedir.

994 nerenin kodu?

İnsanlar gerek gezi gerekse iş amacıyla yurt dışı seyahatlerine çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra ülke dışında yaşamak isteyen birçok kişi de farklı ülkelere taşınabilmektedir. Başka bir ülkeye taşınan ya da giden bir kişi ile iletişime geçilmek istenildiğinde sıklıkla telefon görüşmesi tercih edilmektedir. Telefon görüşmelerinde arama yapılan ülkenin telefon kodunun bilinmesi bu noktada oldukça önemlidir. Her ülke için farklı bir ülke kodu kullanılmaktadır. 994 de bu ülke kodları arasında bulunmaktadır. Bu kod, Azerbaycan ülkesinin telefon kodu olarak karşımıza çıkmaktadır.

+994 hangi ülkenin telefon kodu?

Yurt dışına arama yaparken asıl telefon numarasını çevirmeden evvel ülkenin telefon kodu tuşlanır. Her ülke için bu kod sistemi farklı işleyişe sahiptir. 994 rakamı, Azerbaycan’a aramak yapmak için kullanılan bir telefon kodudur. Bu kod +994 şeklinde de kullanılabilmektedir.

Güney Kafkasya bölgesinde konumlanan bu ülkenin başkenti, hem ticaret hem de kültür yönünden büyük bir öneme sahip olan Bakü şehridir. Azerbaycan ülkesinde 70’den fazla şehir mevcuttur. Bu şehirlerde yaşayan akraba ya da arkadaş konumunda olan kişileri aramak için telefon numarasının başına mutlaka 994 sayılarının yazılması gerekir.