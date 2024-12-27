HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 994 nerenin kodu? +994 hangi ülkenin telefon kodu?

994 nerenin kodu? +994 hangi ülkenin telefon kodu?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
17.12.2024 18:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde her ülke benzersiz bir telefon koduna sahiptir. Bu telefon kodları sayesinde insanlar uluslararası görüşmelerini daha kolay bir şekilde yapabilmektedir. Herhangi bir ülkeye arama yapılması gerektiğinde öncelikli olarak o ülkenin telefon kodunun öğrenilmesi gerekmektedir. Birçok farklı telefon kodu mevcuttur. Bu kodlardan biri 994 rakamıyla başlayan telefon kodudur. Peki, 994 nerenin kodu, +994 hangi ülkenin telefon kodu?

994 nerenin kodu? +994 hangi ülkenin telefon kodu?

Ülke kodları bir başka deyişle telefon kodları, yurt dışı aramalarında son derece önemli olan kodları kapsamaktadır. İnsanlar herhangi bir ülkeye arama yapmak istediğinde o ülkenin telefon kodunu çevirmektedir. Ardından alan kodu ve asıl numaralar tuşlanmaktadır. Dünyada bulunan tüm ülkeler için birer telefon kodu mevcuttur. +994 de bu telefon kodlarından biri olarak bilinmektedir.

994 nerenin kodu?

İnsanlar gerek gezi gerekse iş amacıyla yurt dışı seyahatlerine çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra ülke dışında yaşamak isteyen birçok kişi de farklı ülkelere taşınabilmektedir. Başka bir ülkeye taşınan ya da giden bir kişi ile iletişime geçilmek istenildiğinde sıklıkla telefon görüşmesi tercih edilmektedir. Telefon görüşmelerinde arama yapılan ülkenin telefon kodunun bilinmesi bu noktada oldukça önemlidir. Her ülke için farklı bir ülke kodu kullanılmaktadır. 994 de bu ülke kodları arasında bulunmaktadır. Bu kod, Azerbaycan ülkesinin telefon kodu olarak karşımıza çıkmaktadır.

+994 hangi ülkenin telefon kodu?

Yurt dışına arama yaparken asıl telefon numarasını çevirmeden evvel ülkenin telefon kodu tuşlanır. Her ülke için bu kod sistemi farklı işleyişe sahiptir. 994 rakamı, Azerbaycan’a aramak yapmak için kullanılan bir telefon kodudur. Bu kod +994 şeklinde de kullanılabilmektedir.

Güney Kafkasya bölgesinde konumlanan bu ülkenin başkenti, hem ticaret hem de kültür yönünden büyük bir öneme sahip olan Bakü şehridir. Azerbaycan ülkesinde 70’den fazla şehir mevcuttur. Bu şehirlerde yaşayan akraba ya da arkadaş konumunda olan kişileri aramak için telefon numarasının başına mutlaka 994 sayılarının yazılması gerekir.

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ülke telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Icardi'yi böyle açıkladılar! G.Saray taraftarını kahreden haber

Icardi'yi böyle açıkladılar! G.Saray taraftarını kahreden haber

Birçok ilde kar var! Sarı kod verildi... İstanbullular dikkat: Kuvvetli olacak

Birçok ilde kar var! Sarı kod verildi... İstanbullular dikkat: Kuvvetli olacak

Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran suçluyu buldu(!)

Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran suçluyu buldu(!)

ÖTV'siz alınabilecek araçlar belli oldu!

ÖTV'siz alınabilecek araçlar belli oldu!

'Sünnilerin kanı size helal, kafasını koparın' Suriye'de tehlikeli gelişme! Dikkat çeken 'Türkiye' detayı

'Sünnilerin kanı size helal, kafasını koparın' Suriye'de tehlikeli gelişme! Dikkat çeken 'Türkiye' detayı

Rusya'dan beklenen yanıt ilginç bir detayla geldi

Rusya'dan beklenen yanıt ilginç bir detayla geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.