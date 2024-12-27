998 nerenin kodu? +998 hangi ülkenin telefon kodu?

Kimi zaman telefon kullanıcıları telefon ekranlarında farklı numaralardan oluşan bazı çağrılara denk gelebilmektedir. Genellikle başında farklı sayılar içeren bu aramalar, yurt dışından yapılmaktadır. 998 de birçok kullanıcının karşılaştığı telefon kodlarından biridir. Telefon numarasının hemen önünde 998 sayısını gören kişiler, bu aramanın nereden yapıldığı konusunda bilgi edinmenin yollarını arayabilmektedir.

998 nerenin kodu?

Bir ülkeden başka bir ülkeye telefon ederken o ülkenin arama kodu kullanılır. Arama kodları çeşitli sayılardan meydana geldiği için hangi sayının hangi ülkeyi temsil ettiği konusunda çelişki yaşanabilir. 998 telefon kodunu gören kullanıcılar, bu kodun hangi ülkeye ait olduğu konusunda bilgi sahibi olmayı isteyebilir.

998 telefon kodu, Özbekistan ülkesine ait bir kod olarak karşımıza çıkmaktadır. Özbekistan bölgesinden farklı bir ülkeye arama yapılırken telefon ekranlarında 998 ile başlayan bir numara görülür. Bazı kişiler bu telefon kodu ile başlayan bir çağrı alabildiği gibi mesajda alabilmektedir.

+998 hangi ülkenin telefon kodu?

Uluslararası aramalarda telefon bağlantılarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için aranan bölgenin telefon kodu girilmelidir. Bu telefon kodları girilmeden yurt dışı aramaları yapılamamaktadır.

998 rakamı da bu telefon kodları arasında olup, Özbekistan için belirlenmiş bir koddur. Özbekistan ülkesine arama gerçekleştirmek isteyen insanlar asıl telefon numarasını yazmadan evvel 998 kodunu yazmalıdır. Bu kod 00998 şeklinde yazılabileceği gibi başında sıfırlar yerine “+” işareti konularak, +998 şeklinde de kullanılabilir.

Orta Asya tarafında konumlanan Özbekistan ülkesinin başkenti Taşkent’tir. Gerek mutfağı gerekse kültürel değerleri ile ön plana çıkan bu ülkeye arama yaparken +998 telefon kodunun mutlaka yazılması gerekir.