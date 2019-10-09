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9'uncu kat balkonundan düşen Şerife, öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:47 | Son Güncelleme

Ankara'da Şerife Erkoç (37), misafirliğe gittiği arkadaşının 9'uncu kattaki evinin balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

Ankara'da Şerife Erkoç (37), misafirliğe gittiği arkadaşının 9'uncu kattaki evinin balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesine bağlı Demetlale Mahallesi'nde meydana geldi. Kamuda güvenlik görevlisi olan Şerife Erkoç, arkadaşı Sibel S.'nin evinde bir süre arkadaşlarıyla oturup sohbet ettikten sonra, sigara içmek için balkona çıktı. Şerife Erkoç, iddiaya göre dengesine kaybederek 9'uncu kattan aşağıya düştü. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, bina çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Erkoç'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili evde bulunan Erkoç'un 2 arkadaşının ifadesine başvurdu.
9 katlı apartmanın altında döşeme dükkanı işleten Şerafettin Yılmaz, büyük bir gürültü duyduğunu ve daha sonra dışarıya çıktığını belirterek, "Gürültüyü duyunca kaza oldu sandım. Dışarı çıkıp bir baktım, önce ağaç dallarını sonra da kadını gördüm. 9'uncu kattan düşmüş, önce ağaca çarpmış sonra yere düşmüş" dedi.
Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:
- Olay yerinden görüntü
- Şerafettin Yılmaz ile röp
- Şerife Erkoç'un fotoğrafı
- Detaylar
Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)-

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