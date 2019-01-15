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9'uncu kattan atlayıp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de esnaf Mustafa B.

9'uncu kattan atlayıp, intihar etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de esnaf Mustafa B. (30), inşaat halindeki 9 katlı binanın en üst katından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.
Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda meydana geldi. Kentte esnaflık yapan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Mustafa B., arkadaşına ait ciple bir inşaata gitti. İnşaat halindeki 9 katlı binanın en üst katına çıkan Mustafa B., kendisini boşluğa bıraktı. Toprak zemine düşen Mustafa B., olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mustafa B.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

9'uncu kattan atlayıp, intihar etti

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