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9'uncu kattan düşen kadın pilot hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de 21 katlı binanın 9'uncu katından düşen kadın pilot, hayatını kaybetti.

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR'de 21 katlı binanın 9'uncu katından düşen kadın pilot, hayatını kaybetti. Polis kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor. Olay saat 12.00 sıralarında 2. Kısım Mahallesi, Okyanus Caddesi üzerinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 21 katlı binanın 9'uncu katında oturan 35 yaşındaki pilot Gökselin Türkel, dairenin camından bilinmeyen nedenden dolayı aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadın pilotun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayın kadının düştüğü yere şerit çekerek, inceleme yaptı. Türkel'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gökselin Türkel'in özel bir havayolu şirketinde 2. pilot olarak çalıştığı öğrenildi.

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