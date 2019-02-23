9’uncu Sectoral Orienteering etkinliği

Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ), Sectoral Orienteering etkinliğinin 9’uncusuna ev sahipliği yapacak. Öğrenciler; bir hafta sürecek panel, söyleşi, sanat etkinlikleri gibi farklı platformlarda, alanlarında lider şirketlerin yöneticileri ve esin kaynağı girişimcilerle bir araya gelerek, ilgi duydukları iş alanları ile ilgili bilgilenme ve deneyim paylaşımı olanağı bulacak.

Özyeğin Üniversitesi Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim Birimi, bu sene 9’uncusu düzenlenen Sectoral Orienteering etkinliğini 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Çekmeköy Kampüsü’nde düzenleyecek. Pek çok panel, sergi, workshop, konser ve etkinlikte öğrenciler; akademik, profesyonel, sosyal, kültürel ve sportif alanda ilgi ve hedeflerine yönelik farklı etkinliklere katılırken, sektör temsilcileri ile bir araya gelerek ’geleceklerini’ bugünden tasarlama olanağına sahip olacak.

Yapılan bilgilendirmede; üniversite ve iş dünyası iş birliğinde önemli bir işlevi 9 yıldır sürdüren Sectoral Orienteering, inovatif bir yaklaşımla geleneksel kariyer günleri kavramına da farklı yorum getiriyor. Sosyal, kültürel ve mesleki içeriklerle zenginleştirilmiş program, ’ÖzÜ Dönüştürücü Eğitim Felsefesi’ne paralel bir yaklaşımla, öğrencilerin kişisel ilgi alanlarını ve farklı gelecek beklentilerini de göz önüne alıyor.