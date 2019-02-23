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9’uncu Sectoral Orienteering etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ), Sectoral Orienteering etkinliğinin 9’uncusuna ev sahipliği yapacak.

9’uncu Sectoral Orienteering etkinliği

Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ), Sectoral Orienteering etkinliğinin 9’uncusuna ev sahipliği yapacak. Öğrenciler; bir hafta sürecek panel, söyleşi, sanat etkinlikleri gibi farklı platformlarda, alanlarında lider şirketlerin yöneticileri ve esin kaynağı girişimcilerle bir araya gelerek, ilgi duydukları iş alanları ile ilgili bilgilenme ve deneyim paylaşımı olanağı bulacak.

Özyeğin Üniversitesi Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim Birimi, bu sene 9’uncusu düzenlenen Sectoral Orienteering etkinliğini 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Çekmeköy Kampüsü’nde düzenleyecek. Pek çok panel, sergi, workshop, konser ve etkinlikte öğrenciler; akademik, profesyonel, sosyal, kültürel ve sportif alanda ilgi ve hedeflerine yönelik farklı etkinliklere katılırken, sektör temsilcileri ile bir araya gelerek ’geleceklerini’ bugünden tasarlama olanağına sahip olacak.

Yapılan bilgilendirmede; üniversite ve iş dünyası iş birliğinde önemli bir işlevi 9 yıldır sürdüren Sectoral Orienteering, inovatif bir yaklaşımla geleneksel kariyer günleri kavramına da farklı yorum getiriyor. Sosyal, kültürel ve mesleki içeriklerle zenginleştirilmiş program, ’ÖzÜ Dönüştürücü Eğitim Felsefesi’ne paralel bir yaklaşımla, öğrencilerin kişisel ilgi alanlarını ve farklı gelecek beklentilerini de göz önüne alıyor.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk konuya ilişkin olarak "Öğrencilerin eğitim deneyiminde dönüşüm oluşturma felsefesiyle hayata geçirdiğimiz sektörel eğitim programı ile uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından düzenlenen THE Award Asia 2019’un ’öğrenciler için üstün destek’ kategorisinde, en iyi 8 üniversite arasında gösterilen üniversitemiz, bu felsefenin yansıması olan Sectoral Orienteering etkinliğinin bu yıl 9’uncusuna ev sahipliği yapacak. Özyeğin Üniversitesi olarak bunu gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Etkinlik, Özyeğin Üniversitesi’nin dönüştürücü eğitim felsefesi çerçevesinde, her öğrenciyi çok boyutlu bir birey olarak ele alan öğrenci gelişimi yaklaşımı doğrultusunda ayrıntılı bir çalışmayla tasarlanıyor. Öğrencilerle şirketleri bir araya getiren geleneksel kariyer günlerinden farkı, gençlere merakları, hedefleri ve ilgi alanları doğrultusunda geleceklerine yön çizme fırsatı sunan, yenilikçi ve hedef odaklı bir anlayışa sahip olması, çok farklı alanlarda çalışan sektör temsilcileriyle vaka çalışmaları, sektörel sohbetler, workshoplar, mülakat simülasyonları ve kültürel aktivitelerle öğrencilerimize deneyim esaslı bir imkân sağladığımızı ve önemli bir vizyon kazandırdığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

’Sectoral Orienteering’ uygulaması, günümüz iş dünyasında giderek önemini kaybeden geleneksel ’kariyer günleri’ ve ’kariyer fuarları’na daha hedef odaklı, yenilikçi bir alternatif olarak öne çıktığı belirtiliyor. Bu uygulama ile ÖzÜ öğrencileri, alanının önde gelen şirketleri, yöneticileri ve çalışanları ile farklı platformlarda bir araya gelerek değişik sektörlerle ilgili bilgi alıyor, alanlarının uzmanlarıyla deneyimlerini konuşma imkânı buluyor.

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