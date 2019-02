9’uncu Sectoral Orienteering etkinliği

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk konuya ilişkin olarak "Öğrencilerin eğitim deneyiminde dönüşüm oluşturma felsefesiyle hayata geçirdiğimiz sektörel eğitim programı ile uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından düzenlenen THE Award Asia 2019’un ’öğrenciler için üstün destek’ kategorisinde, en iyi 8 üniversite arasında gösterilen üniversitemiz, bu felsefenin yansıması olan Sectoral Orienteering etkinliğinin bu yıl 9’uncusuna ev sahipliği yapacak. Özyeğin Üniversitesi olarak bunu gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Etkinlik, Özyeğin Üniversitesi’nin dönüştürücü eğitim felsefesi çerçevesinde, her öğrenciyi çok boyutlu bir birey olarak ele alan öğrenci gelişimi yaklaşımı doğrultusunda ayrıntılı bir çalışmayla tasarlanıyor. Öğrencilerle şirketleri bir araya getiren geleneksel kariyer günlerinden farkı, gençlere merakları, hedefleri ve ilgi alanları doğrultusunda geleceklerine yön çizme fırsatı sunan, yenilikçi ve hedef odaklı bir anlayışa sahip olması, çok farklı alanlarda çalışan sektör temsilcileriyle vaka çalışmaları, sektörel sohbetler, workshoplar, mülakat simülasyonları ve kültürel aktivitelerle öğrencilerimize deneyim esaslı bir imkân sağladığımızı ve önemli bir vizyon kazandırdığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.