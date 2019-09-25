"9'uncu sınıfların zorla yönlendirilmesi söz konusu değil"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla ya da başka şekilde başka bir okula yönlendirilmesinin asla söz konusu olmadığını belirterek, "Öğrencimiz isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir." dedi.

Selçuk, Meyra Palace Hotel'de düzenlenen RAMKEG Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün bir gazetenin manşetinde yer alan habere ilişkin, "9'uncu sınıfta kalan öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerine mecburi olarak yönlendirilip yönlendirilmeyeceği" yönündeki bir soru üzerine Selçuk, eğitimin, ekonomi ve demokrasi ile ilişkisini çok önemsediklerini dile getirdi.

Bu bağlamda mesleki eğitim okullarını çok önemsediklerine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"12 yıllık zorunlu eğitim şu anda Türkiye'de devam ediyor ve 9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla ya da başka şekilde başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Burada sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş. Öğrencimiz isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir. Bilindiği gibi yeni bir yasa hazırlandı iki ay önce ve özel sektör de mesleki eğitim merkezi açabilir ve öğrencilerimizi biz oralara yöneltebiliriz. Bu anlamda, herhangi bir öğrencinin herhangi bir şekilde zorla veya bir şekilde yönlendirilmesi mümkün değil. Eğer öğrenci isterse, ailesi isterse, şartlar uygunsa bütün öğrencilerimiz için böyle bir şey söz konusu, sadece meslek lisesi öğrencilerimiz için değil."