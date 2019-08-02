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9'uncu Taş Heykel Kolonisi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 09:18 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, Büyükşehir Belediyesi ile Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı iş birliğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Taş Heykel Kolonisi, sona erdi.

9'uncu Taş Heykel Kolonisi sona erdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, Büyükşehir Belediyesi ile Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı iş birliğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Taş Heykel Kolonisi, sona erdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı tarafından düzenlenen 9'uncu Taş Heykel Kolonisi, sona erdi. 1 Temmuz'da başlayan ve 3 üniversitede görev yapan 6 heykeltıraşın 1 aylık çalışması sonucu ortaya çıkan eserler, kapanış programıyla beğeniye sunuldu. Taş Heykel Kolonisi'nin kapanış programına Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı Başkanı Nihat Kömürcüoğlu, kolonide yer alan sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.
KÖMÜRCÜOĞLU: 6 HEYKELTIRAŞ İLE KOLONİMİZİ BİTİRDİK
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı Başkanı Nihat Kömürcüoğlu, 9'uncusunu düzenledikleri etkinliğin onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2011 yılında heykel kolonisini başlattığımızda bu kadar güzel olacağını bilmiyorduk. Her geçen gün buradaki heyecanımız arttı ve bugünlere geldik. Aslında bu uluslararası bir heykel kolonisiydi, ilk başlangıcımız oydu. Bu yıl bir değişiklik yaptık. Sadece Türkiye üniversitelerinden yeni mezun olmuş heykeltıraşlarımıza olanak sağlamak istedik. Bu yıl 6 heykeltıraş arkadaşımız ile kolonimizi bitirdik. 1 ayda ortaya koydukları heykellerin sizlerin de beğenisini kazanacağına inanıyorum" dedi.
ZOLAN: SANATSAL ÇALIŞMALARA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise kentin bu tür sanat etkinlikleriyle iç içe olması gerektiğini kaydederek, "Birçok antik kent olan şehrimizde bu sanat ve kültürün, heykel sanatının da olması gerektiği düşüncesiyle Nihat Kömürcüoğlu'yla uzun yıllardır beraber yürüyoruz. O günden bugüne kadar birçok güzel eser ortaya çıktı. Bu işin kahramanı Nihat Kömürcüoğlu beydir. Bu sevdayla yola çıkanların da önünü açmak, yanında olmak, sahip çıkmak, destek vermek gerekiyor. Biz sanatsal çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Sanatla kültürle iç içe olan bir şehre giden bu yolda yürümek gerekir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bunu gerçekleştirmeye çalıştık" diye konuştu.
Eşitsizliklere dikkat çekmek amacıyla denizatı heykeli yapan Bengisu Kınay da "Denizatlarında erkekler doğum yapıyor. Burada küçük bir ironiyi temsilen verdiğim bir mesaj var. Hem kadınlara hem erkeklere eşitsizlik var, aslında hepimiz birbirimize saldırıyoruz. Kadınlar erkeklere, erkekler erkeklere, kadınlar kadınlara çok fazla saldırıyor. Aslında bu heykelde ikisinin birleşimi var, doğurganlık ve erkek. İnsanların birbirine yaptığı eşitsizlikler var maalesef. Bunlara dikkat çekmek için bunu yaptım" dedi.
Konuşmaların ardından koloniye katılan sanatçılara plaketleri verildi. Etkinlik, protokol üyelerinin eserleri incelemesinin ardından konserle sona erdi.

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