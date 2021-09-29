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A$AP Rocky'nin Met Gala'daki yorganının sırrı ortaya çıktı

29.09.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı rapçi A$AP Rocky'nin bu ay düzenlenen Met Gala moda etkinliğinde giydiği yorganın hikayesi açığa çıktı.

A$AP Rocky'nin Met Gala'daki yorganının sırrı ortaya çıktı

Moda dünyasının en önemli gecelerinden biri olan Met Gala'nın 13 Eylül'deki törenine sevgilisi Rihanna'yla birlikte katılan A$AP Rocky pelerin niyetine giydiği yorganla epey dikkat çekti. California'daki bir ikinci elcide keşfedilen yorgan, tasarımcı Eli Russell Linnetz'e ilham verdi ve böylece rapçinin kıyafeti ortaya çıktı.

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Independent Türkçe'nin haberine göre sosyal medyada dikkat çekmesinin ardından, el yapımı ürünü daha önce bağışlayan aile yorganın hikayesini anlattı. Sarah isimli kadın Instagram hesabındaki gönderisinde Rihanna ve A$AP Rocky'nin birlikte verdiği pozla yorganın yatağın üstüne serilmiş fotoğrafını yan yana paylaştı.

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Sarah "Büyükannemin yorganını bir süre önce bir ikinci elciye bağışlamıştık. Met Gala fotoğrafını görünce hemen aynı yorgan olması gerektiğini anladım. Tasarımcının yorganı Güney California'da bulmasına dair Vogue'a verdiği röportajı okudum, ofisi bulunduğumuz yere uzak değildi" dedi.

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Sarah sosyal medya paylaşımında, "Görünüşe göre büyük büyükanne Mary Met Gala'ya gitmiş" ifadelerini kullandı.

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