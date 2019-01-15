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A Haber'deki gizemli profesör kafaları karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

A Haber, 'Harward Üniversitesi'nden bir profesörü yayına bağlayıp ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini yorumlattı. Ancak ne Harward Üniversitesi diye bir üniversite ne de Mark Thomas diye bir profesör var.

A Haber'de 11 Ocak günü yayınlanan Cansu Canan Özgen'in sunduğu 'Satır Arası' adlı programa 'Harward Üniversitesi'nde' olduğu iddia edilen ve adı Mark Thomas olan bir profesör telefon konuğu olarak katıldı.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Thomas, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskı altında olduğunu, köşeye sıkıştığını ve İsrail tarafından yönlendirildiğini söyledi.

OdaTV'nin haberine göre, burada dikkati ilk çeken ayrıntı üniversitenin adının 'w' harfiyle yazılması. Dünyanın en önde gelen üniversitelerinden biri olan, ABD'de bulunan üniversitenin adı Harvard Üniversitesi. Yine habere göre, üniversitede adı Prof. Dr. Mark Thomas olan bir profesör de yok.

A HABER AÇIKLAMA YAPTI

A Haber'den Tuncay Güven sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Güven açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mark Tomass, 2009’dan bu yana Harvard Üni’de çeşitli kademelerde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Söz konusu öğretim üyesinin soyadı 'tomass' yerine daha genel bir isim olan 'Thomas' şeklinde yazılmıştır Odatv'nin ‘habercilik tavrı’nı gözden geçirmesini temenni ederiz."

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